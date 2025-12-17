Đăng ký cư trú qua VNeID: Những trường hợp nào có thể bị xử phạt?

Trước thông tin "từ ngày 15.12, nếu không đăng ký tạm trú, thường trú hoặc cập nhật thông tin cư trú sẽ bị phạt hành chính lên tới 1 triệu đồng", anh T.D.T (30 tuổi, quê Nghệ An, nhiều năm tạm trú tại Hà Nội) mới mở ứng dụng VNeID để thao tác đăng ký tạm trú, bởi anh và vợ vừa chuyển chỗ trọ.



Người dân có thể đăng ký thông tin cư trú thông qua ứng dụng VNeID ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Không dễ dàng như lần đăng ký tạm trú trước đó, lần này anh T. phải mất nhiều ngày để hoàn thiện hồ sơ vì hệ thống liên tục báo lỗi. Nhiều lúc bế tắc anh phải lên mạng để xem hướng dẫn mỗi khi báo lỗi, và cũng thấy nhiều người cũng gặp khó như mình.

Theo anh T. lần đăng ký trước anh làm "một phát ăn ngay", nhưng lần này anh phải mất đến 4 ngày và thao tác nhiều lần.

Nói về khó khăn, anh T. cho hay hệ thống nhiều lúc bị đơ, load không được. Có khi làm đến bước chọn giới tính, mối quan hệ (vợ, chồng, cha, mẹ…) thì không hiển thị các trường thông tin để chọn và không thể làm các bước tiếp theo.

Có lần anh T. khai được đầy đủ, gửi hồ sơ thì hệ thống báo lỗi "thông tin công dân không tồn tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị kiểm tra lại hoặc liên hệ với công an cấp xã".

Sau 4 ngày kiên trì thao tác nhiều lần, ngày 12.12 anh T. mới có thể nộp hồ sơ lên hệ thống.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Hà Nội cho hay, trường hợp kể trên có thể đến từ nhiều nguyên nhân, như do đường truyền, do thao tác chưa đúng hoặc cũng có thể do hệ thống đang xử lý nhiều hồ sơ nên bị quá tải và có độ trễ.

Lãnh đạo PC06 Công an Hà Nội cho hay, quá trình thao tác có vướng mắc, người dân có thể đến công an cấp xã để yêu cầu hỗ trợ. Hoặc người dân có thể chụp lại màn hình để làm tài liệu chứng minh mình đã thực hiện khai báo theo quy định nhưng hệ thống lỗi, sau đó nhờ công an hướng dẫn.

Lãnh đạo PC06 Công an Hà Nội khẳng định, những trường hợp người dân có tài liệu chứng minh sẽ không bị xử phạt, chỉ những trường hợp chủ quan, cố tình không chấp hành mới bị xử lý.