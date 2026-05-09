Bộ Công an thí điểm rút ngắn thời gian nhập cảnh cho người nước ngoài

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thí điểm hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi (PAI) đối với người nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất.



Theo A08, PAI là tiện ích trực tuyến cho phép khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh Việt Nam.

Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người nước ngoài khai báo thông tin chuyến đi tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: NHUNG NGUYỄN

Hành khách có thể khai báo bằng điện thoại kết nối internet trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Ngay khi hoàn tất khai báo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể phân tích và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh.

A08 thống kê sau 15 ngày thí điểm (tính đến hết ngày 30.4), hệ thống PAI đã tiếp nhận 161.596 lượt khai báo và tổng số khách khai báo thành công đạt 119.854 khách. Các trường hợp chưa thành công do hành khách khai sai mã chuyến bay dẫn đến chưa khớp thông tin.

Theo đại diện A08, dù hệ thống PAI mới thí điểm nhưng lượng người khai báo đạt tỷ lệ rất cao, khoảng 70%, trong đó 51% dữ liệu khai báo thành công.

Đại diện A08 cho hay, cơ quan này sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống PAI và sẽ mở rộng triển khai hệ thống này tại các cửa khẩu hàng không quốc tế khác, cũng như nghiên cứu triển khai tại các cửa khẩu đường bộ theo tình hình thực tế.

Theo A08, hệ thống PAI chỉ phục vụ cung cấp thông tin trước chuyến đi, không nhằm mục đích tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt cấp thị thực cho người nước ngoài.

Đại diện A08 cũng lưu ý, quá trình thí điểm, hệ thống PAI đã phát hiện một số trang web giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thẻ tín dụng. Do đó, hành khách chỉ truy cập đường link duy nhất của cơ quan này theo địa chỉ https://prearrival.immigration.gov.vn để thực hiện khai báo.