Bộ Công an thông tin diễn biến điều tra nhiều ‘đại án’

Cuối giờ chiều 4.10, Bộ Công an tổ chức họp báo Thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2024. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đã thông tin thêm về tiến độ, diễn biến điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tướng Thành, các vụ án này được khởi tố từ đầu năm nay và đang trong quá trình điều tra. Riêng vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, C03 đã hoàn tất điều tra, giai đoạn 1 đã xét xử và giai đoạn 2 đang trong quá trình xét xử.

Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân, bồi thường số tiền siêu 'khủng'

Thiếu tướng Thành đánh giá các vụ án này đều lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, thiếu tướng Thành cho biết C03 đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh vi phạm quy định về kế toán; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, thông tin diễn biến điều tra các vụ án lớn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Đến nay, C03 tập trung điều tra, củng cố các sai phạm và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật, thu hồi triệt để tài sản", thiếu tướng Thành nói và cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng và và hơn 1.000 sổ đỏ trong vụ án này, đồng thời đang áp dụng triệt để các biện pháp để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, thiếu tướng Thành cho hay, đến nay C03 đã khởi tố 8 bị can về 5 nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

"Vụ án này sai phạm liên quan đến nhiều tỉnh thành, đến nay đã làm rõ ở địa bàn tỉnh Bắc Giang và đang tiếp tục điều tra ở các tỉnh, thành khác để xử lý theo đúng quy định", thiếu tướng Thành cho hay.

Còn ở dự án Sài Gòn - Đại Ninh, thiếu tướng Thành cho biết C03 đã khởi tố 8 bị can về các tội đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. C03 đang tiếp tục điều tra, rà soát những người có liên quan, trên tinh thần xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có can thiệp.

"Cả 3 vụ án đều rất phức tạp nhưng C03 đang rất tập trung và sẽ sớm ra kết luận điều tra", thiếu tướng Thành cho hay.

Đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thiếu tướng Thành cho biết C03 đã khởi tố 2 vụ án và đã kết thúc điều tra. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử, còn giai đoạn 2 liên quan đến trái phiếu đang trong quá trình xét xử.

"Nếu tòa án trả lại hồ sơ, cơ quan công an sẽ điều tra thêm, còn không sẽ kết thúc điều tra", thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nói.