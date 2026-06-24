Bồ Đào Nha trả lời đanh thép Henry: Ronaldo ghi bàn, đội bóng ghi bàn

Ronaldo lập cú đúp và nhường để Mendes (25) đá phạt thành bàn vào lưới Uzbekistan ảnh: reuters

Bồ Đào Nha thể hiện sức mạnh

Còn nhớ ở trận ra quân khởi tranh lúc 0 giờ ngày 18.6, Bồ Đào Nha đã thất vọng sau khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1, lại còn buồn và bực hơn khi nhận rất nhiều lời chỉ chích. Nổi tiếng nhất là lời nhận xét "chí mạng" của Henry trên sóng truyền hình.

Trước máy quay, Thierry Henry thẳng thắn cứa vào nỗi đau của người Bồ Đào Nha và Ronaldo với phát biểu: ""Một điều quan trọng mà mọi người cần lưu ý: đội bóng cần ghi bàn, chứ không phải cá nhân bạn cần ghi bàn".

Khi đó, fan của CR7 và đội bóng Bồ Đào Nha chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì thực ra đúng… quá. Đó là trận đấu dù muốn hay không phải thừa nhận bóng đã được dồn quá mức cho Ronaldo sau màn ra quân quá ấn tượng của Messi với cú hat-trick lịch sử.

Nhưng kẻ mạnh là kẻ biết thay đổi và làm mới bản thân. Trong trận đấu thứ 2 trước một trong những niềm hy vọng châu Á, HLV Roberto Martinez đã không sĩ diện, cứng nhắc mà có những sự thay đổi quan trọng.

Pha ăn mừng đầy cảm xúc của Ronaldo ảnh: Reuters

Ông đã thực hiện 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa 1-1 với CHDC Congo. Ruben Dias và Joao Felix ra sân từ đầu, thay cho Tomas Araujo và Bernardo Silva ngồi dự bị.

Kèm theo đó là những điều chỉnh hợp lý về lối chơi, khi bóng được đẩy lên phía trước rất khoáng đạt, với tốc độ và sự liền mạch nhịp nhàng ở 2 biên. Ngay phút thứ 4, Ronaldo đón bóng hụt từ đường căng hơi mạnh của Mendes ở biên trái.

Nhưng chỉ 3 phút sau, Ronaldo đã như từ dưới đất chui lên, bất ngờ lướt lên vượt mặt hậu vệ Uzbekistan để vô lê một chạm sát vòng 5 m 50 mở tỷ số. Một bàn thắng lịch sử khi giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất đến lúc này ghi bàn ở cả 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Bàn thắng giải tỏa hàng tấn áp lực sau khi CR7 không ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO), dù đã thực hiện 33 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 4.5 trong các trận đấu đó.

Cả đội ăn mừng bàn thắng của Ronaldo ảnh: reuters

Nhưng vẻ đẹp phải nằm ở bàn thắng thứ 2 của Bồ Đào Nha, sau khi nỗ lực của Cancelo đã buộc Khamrobekov nhận thẻ vàng đầu tiên ngay sát rìa ngoài vòng cấm. Ai sẽ đá phạt khi Ronaldo lập tức vào tư thế chuẩn bị.

Khi đó, hãy nghe bình luận viên Laura Hunter nhấn mạnh trên trang trực tiếp của Sky Sports: "Hãy tưởng tượng việc phải tranh giành 1 quả đá phạt với Ronaldo ngay sát vòng cấm. Chắc chắn người thực hiện quả đá phạt đã được định đoạt từ trước rồi...".

Và quả thật vậy, sau khi máy quay đã dành hàng phút đồng hồ chỉ để quay mọi không gian quanh Ronaldo, khi các đồng đội tranh cãi ỏm tỏi về cách bố trí hàng rào, thì chàng hậu vệ trái Mendes đã bước lên và sút rất căng vào góc xa.

Không chỉ toàn bộ hàng thủ Uzbekistan sững sờ về bàn thua bất ngờ, mà còn rất nhiều CĐV và chuyên gia khắp thế giới đã lỡ nghi ngờ... "Anh Bảy". Mendes không những giúp Bồ Bào Nha dẫn 2-0 chỉ sau 18 phút, mà còn đưa ra khẳng định một tập thể mạnh và vì nhau.

Pha đá phạt thành bàn của Medes cho thấy Bồ Đào Nha chơi vì nhau ảnh: reuters

Khi bài này đang được viết, thì ở tuổi 41 Ronaldo đã lập cú đúp cho mình ở phút 39, sau khi anh khép lại hoàn hảo pha chuyển trạng thái cực nhanh từ Joao Felix, đến đường tỉa miễn chê của Bruno Fernandes.

Hiệp 1 khép lại và tỷ số đã là 3-0 cho Rolando và Bồ Đào Nha. Ở 41 tuổi 138 ngày, Ronaldo đã hơn Bekhruz Karimov của Uzbekistan (18 tuổi 320 ngày) là 22 năm và 183 ngày - đây là khoảng cách lớn nhất giữa 2 cầu thủ đá chính trong một trận đấu trong lịch sử World Cup!

Cũng trong ngày này, Cristiano Ronaldo đã san bằng số 24 trận tại World Cup của Miroslav Klose, vượt qua Paolo Maldini (23 lần) để lọt vào tốp 3 số trận thi đấu tại World Cup, chỉ sau Lionel Messi (28 trận)…

Còn hàng loạt cột mốc khác sẽ còn được các hãng thống kê dữ liệu nhắc đến, nhưng quan trọng nữa, khi Bồ Đào Nha trả lời đanh thép Henry: Ronaldo ghi bàn, đội bóng ghi bàn để tìm lại mạch chiến thắng, thổi bùng khát vọng để chinh phục World Cup 2026.