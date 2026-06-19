Bộ GD-ĐT hướng dẫn chấm thi ngữ văn tốt nghiệp THPT bằng rubric

Điểm thay đổi lớn nhất trong chấm thi môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là áp dụng phương pháp chấm rubric trong chấm thi. Bộ GD-ĐT công bố hướng dẫn rubric chấm điểm phần viết trong đề thi môn này.





Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho rằng việc ứng dụng rubric là cách thức chấm đảm bảo tính công bằng tốt hơn, giảm tính chủ quan của giám khảo trong quá trình chấm.

Rubric trong đánh giá môn ngữ văn là bảng mô tả tiêu chí chấm điểm chi tiết, đóng vai trò như thước đo chuẩn hóa giúp giáo viên chấm điểm khách quan, đồng thời giúp thí sinh biết rõ các yêu cầu cần đạt để hoàn thiện bài viết hoặc bài nói của mình. Bộ GD-ĐT đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc về chấm thi tự luận bằng rubric.

Chia sẻ thêm, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã có những chỉ đạo để việc chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng toàn diện. "Bộ đã yêu cầu các tỉnh chấm thi môn ngữ văn phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có hiện tượng bất thường như túi bài đó hôm đó chấm nhiều điểm cao quá hoặc nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại", ông Thưởng nêu.

Ông Thưởng cũng cho biết thêm, Bộ GD-ĐT đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất bất cứ hội đồng nào và điều này đã được quán triệt trong hội nghị giám đốc sở, nhằm hướng tới kết quả khách quan công bằng nhất có thể.

Trước đó, PGS Bùi Mạnh Hùng, Điều phối viên chính, Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng đề xuất cần xây dựng rubric để làm cơ sở cho đáp án mở với môn ngữ văn. Giáo viên cần được tập huấn kỹ trước khi tham gia chấm thi và cần tổ chức các buổi chấm mẫu dựa trên tiêu chí để giảm thiểu sự chênh lệch giữa các tỉnh thành và giữa các giám khảo.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng đã chỉ rõ một trong những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức kỳ thi những năm qua, đó là việc chấm thi tự luận ở một số địa phương chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc.

Do đó, với kỳ thi năm nay, Thủ tướng yêu cầu việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn, bảo đảm tính phân loại, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh.

Tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi và kiểm tra kỳ thi năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức tháng 4 vừa qua, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an, cho biết những năm qua dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi tự luận cao bất thường và đặt vấn đề liệu có sự buông lỏng trong quá trình chấm thi.

Cùng với hướng dẫn chấm thi trên, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay.