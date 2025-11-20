Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

'Bố già AI' LeCun rời Meta để khởi nghiệp

Khương Nha
Khương Nha
20/11/2025 16:30 GMT+7

Yann LeCun, "bộ não" về trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta, vừa tuyên bố nghỉ việc để khởi nghiệp với phòng nghiên cứu AI riêng, tập trung vào Trí tuệ máy móc tiên tiến (AMI).

"Tôi đang thành lập công ty khởi nghiệp để tiếp tục nghiên cứu về Trí tuệ Máy móc Tiên tiến (AMI). Đây là lĩnh vực tôi đã theo đuổi nhiều năm cùng các đồng nghiệp", Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về AI của Meta, viết trên LinkedIn cá nhân, hôm 19.11.

Ông cho biết mục tiêu của startup là khai mở cuộc cách mạng lớn tiếp theo trong lĩnh vực AI: Những hệ thống có thể hiểu thế giới vật lý, bộ nhớ bền bỉ, có khả năng suy luận và lập kế hoạch cho các chuỗi hành động phức tạp.

Yann LeCun là ai?

Giáo sư Yann LeCun sinh năm 1960, là nhà khoa học máy tính người Mỹ gốc Pháp. Ông được xem là "bố già" của trí tuệ nhân tạo hiện đại. Danh tiếng của ông sánh cùng Giáo sư Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio. 

Bố già AI LeCun rời Meta để khởi nghiệp - Ảnh 1.

"Bố già AI" Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về trí tuệ nhân tạo của Meta

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2013, LeCun gia nhập Facebook, thành lập phòng thí nghiệm FAIR (Fundamental AI Research). Từ phòng nghiên cứu nội bộ, LeCun đã dẫn dắt Meta (công ty mẹ của Facebook) trở thành một trong những công ty hàng đầu về AI. Ông luôn là một phần quan trọng, không thể thiếu trong tham vọng AI của Meta hơn một thập kỷ qua. 

Thông tin từ Bloomberg cho biết LeCun đã thông báo với đồng nghiệp về kế hoạch rời Meta vào cuối năm nay. 

CNBC cho biết Meta sẽ tiếp tục hợp tác với startup mới của LeCun. Cụ thể, công ty mẹ của Facebook sẽ là đối tác và được tiếp cận các sáng kiến của công ty. Những thỏa thuận chi tiết chưa được hai bên công bố. 

Trong hơn 12 năm lãnh đạo bộ phận trí tuệ nhân tạo ở Facebook, LeCun đã có 5 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc tại FAIR và 7 năm là nhà khoa học AI chính của tập đoàn. Ông dẫn dắt Meta đạt được những đột phá về học sâu, thị giác máy tính và mô hình ngôn ngữ lớn. Các nghiên cứu của ông và cộng sự được ứng dụng sâu vào thuật toán đề xuất của Instagram và AI tạo sinh (GenAI) của Meta.

Ông cũng là người tiên phong phát triển mạng nơ-ron nhân tạo mô phỏng cách mắt và não người xử lý hình ảnh. Mô hình này trở thành xương sống của công nghệ nhận dạng hình ảnh hiện đại và GenAI.

Lý do LeCun rời Meta?

LeCun cho biết công nghệ AMI sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Một trong số đó phù hợp với lợi ích thương mại của Meta nhưng nhiều ứng dụng khác thì không. Để AMI có thể phổ biến rộng rãi trong đời sống, công nghệ này cần được phát triển như một thực thể độc lập, đây được xem là một trong những lý do khiến "bố già AI" quyết định rời Meta.

Tại Meta, LeCun tập trung nhiều vào những nghiên cứu AI trong dài hạn, tác động của nó phải đo đếm bằng nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực cho các dự án. Công ty của Mark Zuckerberg đang tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các mô hình nhằm cạnh tranh với OpenAI, Google hay Anthropic.

Trước khi rời Meta, LeCun thẳng thắn cho rằng công ty mẹ Facebook và nhiều công ty khác đã sai lầm khi tập trung quá nhiều vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Mục tiêu của họ là giúp các hệ thống AI đạt được trí tuệ tương đương con người. Ông cho rằng mô hình như JEPA (Joint-Embedding Predictive - Mô hình dự đoán nhúng chung) sẽ là chiến lược tối ưu hơn. 

Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận cho biết việc LeCun công khai chỉ trích chiến lược của Meta đồng nghĩa ông đã có xung đột với những nhà nghiên cứu khác trong công ty. Khi Meta xây dựng một phòng nghiên cứu AI mới vào đầu mùa hè này, họ đã chi hàng tỉ USD để mời gọi các nhân tài, thuê thêm lãnh đạo đội nhóm và nhà khoa học AI. 

Tin liên quan

Cạnh tranh với DeepSeek và Meta, OpenAI phát hành mô hình AI mở

Cạnh tranh với DeepSeek và Meta, OpenAI phát hành mô hình AI mở

Hôm 5.8, OpenAI công bố hai mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) nguồn mở mới mang tên gpt-oss 120b và gpt-oss 20b.

Gemini mạnh đến mức có thể phân biệt hình ảnh thật - giả

Google Tìm kiếm và Gemini có thể dự báo thời tiết chính xác hơn

Khám phá thêm chủ đề

Yoshua Bengio Yann LeCun Geoffrey Hinton Mark Zuckerberg META Facebook AI gen AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận