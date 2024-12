Bỏ hoang hàng loạt công sản trên 'đất vàng' ở Buôn Ma Thuột

C ÔNG SẢN HÀNG TRĂM TỈ BỎ HOANG

Năm 2018, cơ sở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Đắk Lắk chuyển về địa điểm mới trên đường Trần Quý Cáp (TP.Buôn Ma Thuột) và đổi tên thành BVĐK vùng Tây nguyên. Từ thời điểm đó, BVĐK tỉnh Đắk Lắk cũ nằm trên khu đất rộng hơn 4 ha, mặt tiền đường Mai Hắc Đế không còn sử dụng. Hơn 6 năm qua, BV cũ này trở nên hoang tàn, bên trong đầy rác thải, cây cỏ mọc um tùm, các khu nhà làm việc ngày càng hư hỏng, xuống cấp. Nhiều năm nay, Sở Tài chính Đắk Lắk phải trả lương thuê người trông coi cơ sở này.

BVĐK tỉnh Đắk Lắk (cũ) nằm trên “đất vàng” nhiều năm qua không ai mua ẢNH: TRUNG CHUYÊN

Khuôn viên BVĐK tỉnh Đắk Lắk (cũ) bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm

Còn ngay trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, giữa 3 con đường Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Quang Trung, có rạp chiếu phim Kim Đồng và trụ sở Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk (cũ) nằm sát nhau bỏ hoang gần 5 năm nay. Bên ngoài hàng rào và cổng của hai cơ sở này là các quầy bán cà phê, đồ ăn, dịch vụ dán xe tự phát của người dân, cảnh tượng lộn xộn, ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan đô thị…

Ông Bùi Trọng Tỉnh, Trưởng phòng Quản lý giá - công sản Sở Tài chính Đắk Lắk, cho biết BVĐK tỉnh Đắk Lắk (cũ), cùng trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk, rạp Kim Đồng là 3 cơ sở công sản trị giá hàng trăm tỉ đồng đang phải bỏ hoang, chưa được thanh lý vì nhiều lý do. Theo ông Tỉnh, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột hiện có khoảng 10 cơ sở công sản tương tự, được sở này thu hồi, quản lý, thuộc diện chờ bán hoặc cho thuê nhưng chưa thực hiện được.

V Ì SAO KHÓ BÁN ?

Ông Lê Danh Thắng, Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, cho biết sở cũng đang sốt ruột với tình trạng công sản trên "đất vàng" bị bỏ hoang nhiều năm trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, nhất là các cơ sở lớn ở khu vực trung tâm TP, như BVĐK tỉnh, trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, rạp phim Kim Đồng… Tuy nhiên, việc bán thanh lý các cơ sở này để đem lại nguồn thu cho ngân sách không dễ dàng.

Rạp chiếu phim Kim Đồng cũng là công sản bỏ hoang nhiều năm

Trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk (cũ) vướng quy hoạch nên chưa bán được

Theo ông Thắng, hồi năm 2020, Sở Tài chính Đắk Lắk tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất của BVĐK tỉnh (cũ) với giá khởi điểm hơn 530 tỉ đồng, trong đó giá trị tài sản trên đất hơn 70 tỉ đồng. Còn trụ sở Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk (cũ) cũng rao bán đấu giá, với giá khởi điểm gần 100 tỉ đồng; trong đó giá trị tài sản trên đất hơn 5 tỉ đồng.

"Khu đất 4,2 ha của BVĐK tỉnh đã được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi thành đất thương mại dịch vụ để làm khu đô thị. Thế nhưng không nhà đầu tư nào đăng ký đấu giá mua cơ sở này. Lý do chủ yếu là không ai muốn bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mua các tài sản trên đất (các khu nhà BV cũ), rồi phải thêm chi phí không nhỏ để phá bỏ. Do đó, đến nay, cơ sở công sản lớn nhất Đắk Lắk này vẫn chưa bán được", ông Thắng nói. Còn trụ sở Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk (cũ) và rạp chiếu phim Kim Đồng chưa thể bán đấu giá do vướng mắc là đất của 2 cơ sở này chưa phù hợp quy hoạch đất thương mại dịch vụ nên phải chờ quy hoạch chung của TP.Buôn Ma Thuột.

Ông Thắng cũng cho biết các ban ngành liên quan đang định giá lại 3 công sản lớn trên để tổ chức bán đấu giá lại trong thời gian tới; theo đó, các tài sản trên đất vẫn phải được tính vào giá bán.

"Theo các quy định pháp luật, không được phép phá bỏ công trình trên đất để chỉ bán đất; nên tổ chức, cá nhân nào muốn mua thì phải mua cả giá trị tài sản trên đất, cho dù họ mua xong nhưng không sử dụng, phải phá bỏ tài sản đó. Nếu những công sản này không ai mua, chúng tôi sẽ tính đến phương án cho thuê tài sản", ông Thắng thông tin thêm.