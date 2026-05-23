Bộ Nội vụ hướng dẫn trường về hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp sau tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Sở Nội vụ TP.HCM về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức.

Nghị định 154 quy định có 5 nhóm đối tượng thuộc diện được xem xét tinh giản biên chế ẢNH: T.N

Theo Bộ Nội vụ, Kết luận 163 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước ngày 31.5.2026.

Vì vậy, trường hợp được cấp có thẩm quyền bố trí làm người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, thôn, tổ dân phố sau ngày 1.7.2025, nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo điều 13 Nghị định 170 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì thuộc diện được xem xét tiếp nhận vào làm công chức.

Bộ Nội vụ cho biết, việc xem xét tiếp nhận phải bảo đảm đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Liên quan chính sách hỗ trợ, trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ lưu ý trường hợp tinh giản biên chế và nhận chế độ hỗ trợ thôi việc, nghỉ việc theo Nghị định 154.

Theo đó, người được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16.6.2025, quy định về đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế; chính sách nghỉ hưu trước tuổi; thôi việc.

Theo Nghị định, có 5 nhóm thuộc diện được xem xét tinh giản biên chế, gồm:

Nhóm 1: cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người lao động hợp đồng hưởng chế độ như công chức bị dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm, không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc sức khỏe không đảm bảo theo quy định.

Nhóm 2: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập bị dôi dư do cơ cấu lại nhân lực hoặc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhóm 3: người lao động hợp đồng không xác định thời hạn làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bị dôi dư khi sắp xếp bộ máy.

Nhóm 4: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nhóm 5: người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và nghỉ việc ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định, đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế gồm: những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.