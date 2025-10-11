Bộ phận nào nên kiểm tra ngay sau khi ô tô lội nước?

Lái ô tô qua khu vực ngập nước, nhiều người thường lo ngại nước lọt vào động cơ, khoang nội thất và gây ra hiện tượng thủy kích. Đối với xe điện, tài xế thường lo nước tràn gây chập pin, mô-tơ điện. Trên thực tế, bộ phận dễ bị hư hỏng nhất khi đi qua những đoạn ngập khoảng nửa bánh xe lại là hệ thống lái, nơi tập trung nhiều chi tiết cơ khí và mô-tơ trợ lực.

Đa phần ô tô ngày nay dùng trợ lực lái điện, dễ hư hỏng khi gặp nước ẢNH: TN

Hiểu đơn giản, thước lái là cụm cơ khí, giúp xe chuyển hướng mỗi khi đánh vô-lăng. Đa phần ô tô đời mới hiện nay dùng thước lái có trợ lực điện (EPS), thay cho loại trợ lực thủy lực trước kia. Bộ trợ lực lái thường đặt thấp, gần gầm xe nên khi di chuyển qua những đoạn ngập dễ bị nước và bùn, đất xâm nhập vào.

Khi nước lọt qua chụp bụi, phớt cao su hoặc giắc điện, mô-tơ và bộ điều khiển của EPS có thể bị ẩm. Hệ thống này có cảm biến phát hiện bất thường về điện trở hoặc độ ẩm, khi đó mô-đun điều khiển sẽ tự ngắt để bảo vệ mạch, khiến người lái mất trợ lực, vô-lăng trở nên nặng hơn bình thường. Ngoài ra, các điểm tiếp xúc điện bị oxy hóa sau khi khô cũng khiến hệ thống hoạt động chập chờn, lỗi xuất hiện muộn sau vài ngày.

Với xe dùng trợ lực thủy lực, nguy cơ hư hỏng lại đến từ việc nước hòa lẫn vào dầu. Khi độ nhớt của dầu giảm, áp suất bơm thủy lực yếu đi, ma sát giữa các chi tiết cơ khí tăng, khiến vô-lăng nặng và phản hồi chậm. Nếu nước ngấm lâu ngày, dầu trong đường ống có thể bị sủi bọt, làm giảm hiệu quả trợ lực, gây tiếng ồn hoặc rung khi đánh lái.

Trợ lực lái điện và thủy lực đều có nguy cơ hư hỏng khi gặp nước ẢNH: GARA THC

Trong trường hợp xe ngâm nước quá lâu, mỡ bò trong thước lái dễ bị nhiễm bẩn, khiến các chi tiết như thanh răng, trục vít, rô-tuyn, vòng bi... ma sát trực tiếp với nhau, gây rỉ sét, khô mỡ và tạo độ rơ. Khi đó, vô-lăng thường phát ra tiếng kêu, trả lái chậm và cảm giác lái thiếu ổn định. Nếu nước xâm nhập sâu, toàn bộ cụm thước lái buộc phải thay mới, chi phí có thể từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy dòng xe.

Ngay cả xe điện cũng không ngoại lệ. Bộ pin cao áp thường được thiết kế chống nước theo tiêu chuẩn IP67 hoặc IP68, nhưng bộ trợ lực lái điện lại hoạt động ở điện áp thấp 12 Volt hoặc 48 Volt và không nằm trong khoang kín tuyệt đối. Vì vậy, dù pin an toàn, hệ thống lái vẫn có thể bị ẩm, chập hoặc mất trợ lực như xe động cơ đốt trong.

Do đó, sau khi đi qua đoạn ngập nước, tài xế nên đưa ô tô đến garage uy tín hoặc xưởng dịch vụ để được kiểm tra, khắc phục hư hỏng. Không nên tự ý đến các tiệm rửa xe để xịt gầm sau khi ô tô "lội" nước, điều này có thể khiến nước len lỏi sâu hơn vào bên trong. Ngoài ra, khi bảo dưỡng định kỳ, cần kiểm tra chụp bụi, rô-tuyn và phớt cao su của thước lái để tránh nước thấm vào.

Trong các bộ phận dưới gầm xe, thước lái và bộ trợ lực lái khá dễ "tổn thương" khi xe đi qua vùng ngập. Hư hỏng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển và an toàn khi vận hành mà còn khiến chủ xe tốn nhiều chi phí sửa chữa.