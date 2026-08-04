Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Huấn luyện thực hành phương tiện không người lái ở Nha Trang

Ngày 4.8, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân), đóng tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện thực hành phương tiện không người lái.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo buổi lễ.

Cùng dự có trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; cùng đại biểu các đơn vị quân đội, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chúc mừng Trung tâm Huấn luyện thực hành phương tiện không người lái

ẢNH: VŨ DUY

Tại buổi lễ, Trường Sĩ quan Không quân công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện thực hành phương tiện không người lái, đồng thời trao Quân kỳ Quyết thắng cho đơn vị mới. Đây là sự kiện khẳng định tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng phương tiện không người lái, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn chỉ đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân cùng cấp ủy, chỉ huy trung tâm và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của việc thành lập trung tâm, từ đó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu nghe giới thiệu về phương tiện không người lái ẢNH: VŨ DUY

Trung tâm được yêu cầu nhanh chóng bổ sung lực lượng, trang bị, kiện toàn tổ chức biên chế, phân công nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; xây dựng quy chế, quy định trên từng mặt công tác; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện, vật tư kỹ thuật để hoạt động đồng bộ, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Về công tác huấn luyện, thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng, làm chủ khí tài, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu huấn luyện sát thực tiễn tác chiến, phù hợp địa hình, khí hậu và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Các phương tiện không người lái ẢNH: VŨ DUY

Đội ngũ cán bộ, sĩ quan điều khiển, nhân viên kỹ thuật phải khai thác, sử dụng thành thạo, làm chủ trang bị; kết hợp chặt chẽ huấn luyện lý thuyết với thực hành, huấn luyện cơ bản với chuyên sâu và nâng cao; đồng thời chấp hành nghiêm quy định an toàn trong huấn luyện, tích cực nghiên cứu phát triển nghệ thuật tác chiến phương tiện không người lái và ứng dụng công nghệ mới.

Trung tâm cũng cần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, khí tài được giao; thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, quản lý chặt chẽ dữ liệu, phần mềm, hệ thống thông tin, trang thiết bị và kết quả nghiên cứu, tuyệt đối không để lộ, lọt bí mật, mất an toàn thông tin hoặc bị lợi dụng xâm phạm quốc phòng, an ninh.

Trình diễn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại lễ công bố quyết định ẢNH: VŨ DUY

Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị các cấp ủy chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, thích ứng nhanh với sự phát triển của phương tiện không người lái, giữ vững đoàn kết nội bộ để trung tâm phát triển vững chắc.