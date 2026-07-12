Bổ sung dầu cá omega-3: Uống bao lâu, trước hay sau bữa ăn?

Omega-3 là axit béo có đặc tính chống viêm và chống ô xy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ, mắt, khớp và làn da. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa bổ sung đủ dưỡng chất này qua chế độ ăn hằng ngày.

Axit béo omega-3 có vai trò gì?

Axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và não bộ. Một phân tích tổng hợp năm 2021 cho thấy bổ sung omega-3 có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm đau tim và đột quỵ.

Chuyên gia khuyến nghị nên ăn các loại cá béo như cá mòi, cá thu, cá trích và cá hồi, 2 - 3 lần một tuần Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amela Ivković O'Reilly, thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Ireland, nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe não bộ ở người trung niên. Omega-3 đặc biệt dồi dào trong các tế bào não và võng mạc mắt, cho thấy vai trò quan trọng của dưỡng chất này đối với hoạt động thần kinh và thị giác

Cách tốt nhất để bổ sung axit béo omega-3

Chuyên gia O'Reilly khuyên trước khi quyết định dùng viên dầu cá omega-3, có thể xem xét bổ sung thông qua chế độ ăn uống. Cô khuyến nghị nên ăn các loại cá béo như cá mòi, cá thu, cá trích và cá hồi, 2 - 3 lần một tuần, theo Vogue.

Nếu dùng thực phẩm bổ sung omega-3, cô nhấn mạnh điều quan trọng nhất là thực phẩm bổ sung phải có hàm lượng EPA và DHA được công bố rõ ràng, có chứng nhận độ tinh khiết, không chứa chất phụ gia tổng hợp và không ở dạng este etyl, vốn kém ổn định và khó chuyển hóa hơn.

Nên dùng dầu cá omega-3 trong bao lâu?

Chuyên gia O'Reilly giải thích: Đối với hầu hết mọi người, sẽ bắt đầu nhận thấy kết quả, như cải thiện làn da, tập trung tốt hơn hoặc giảm các triệu chứng viêm, sau 4 - 8 tuần sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, để có những thay đổi chuyển hóa sâu sắc hơn, đặc biệt là ở cấp độ tim mạch, cần phải sử dụng liên tục trong nhiều tháng.

Nên uống omega-3 trước hay sau bữa ăn?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là nên uống trước hay sau bữa ăn?

Chuyên gia O'Reilly trả lời: Tốt nhất nên uống omega-3 sau bữa ăn có chứa chất béo, vì điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng hấp thụ.

Chuyên gia O'Reilly lưu ý: Không cần phải uống lúc bụng đói, vì khi đó khả năng hấp thụ sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, dùng liều cao có thể làm loãng máu, cần hết sức thận trọng. Liều khuyến cáo hằng ngày là khoảng 250 - 500 mg EPA + DHA.