Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ đến Trung Đông

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 20.10 xác nhận vừa có chuyến đi đến Trung Đông. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth không tiết lộ điểm đến cụ thể nhưng cho biết ông vinh dự khi đến thăm các binh sĩ tại Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) trong "hôm nay". "Những người ưu tú nhất đất nước, đang trong một sứ mệnh lịch sử. Chúc thượng lộ bình an", ông Hegseth viết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegsth trong chuyến đi Trung Đông ẢNH: TÀI KHOẢN X BỘ TRƯỞNG CHIẾN TRANH MỸ

Trước đó, trang Axios loan tin lãnh đạo Lầu Năm Góc đã đến thăm Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chỉ 8 ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia này. Ông Hegseth chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Donald Trump ngày 19.10 tuyên bố rằng ông Netanyahu sẽ có chiến thắng vang dội. Ông Netanyahu đăng tải đoạn video về cuộc điện đàm giữa hai người, trong đó ông Trump nói "ông [Netanyahu] là người mà tôi tin cậy", theo AFP.

Đáp lại, vị thủ tướng ca ngợi ông Trump vì đã cùng Israel chống lại Iran. "Bạn Donald, chúng ta có một việc phải hoàn thành. Chúng ta sẽ hoàn thành nó cùng nhau và sẽ không có ai khác làm điều đó", ông Netanyahu nói.

Cuộc bầu cử ngày 27.10 là kỳ bỏ phiếu đầu tiên tại Israel từ khi Hamas mở cuộc tấn công vào nước này ngày 7.10.2023, mở ra thời kỳ bất ổn mới tại Trung Đông khi Tel Aviv thực hiện các hành động quân sự đáp trả tại Dải Gaza, Lebanon và Iran.

Israel theo thể chế cộng hòa nghị viện, trong đó đảng giành đa số phiếu trong bầu cử được quyền thành lập chính phủ và đề cử thủ tướng. Theo Reuters, các kết quả khảo sát thăm dò cho thấy liên minh cầm quyền của ông Netanyahu dự báo mất thế đa số nhưng phe đối lập cũng khó có thể lập chính phủ.

Phóng viên, nhà ngoại giao bị tấn công ở Bờ Tây, Mỹ muốn Israel trấn áp

Trái với Tổng thống Trump, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance đã từ chối ủng hộ ông Netanyahu. Trong cuộc phỏng vấn ngày 19.10, ông Vance nói chỉ quan tâm bầu cử Mỹ và sẽ không bày tỏ ý kiến đối với cuộc bầu cử Israel, dù trong năm nay ông từng đến Budapest và ủng hộ ông Viktor Orban trong cuộc bầu cử tại Hungary.

"Tôi ủng hộ các ứng cử viên người Mỹ, và trọng tâm của tôi là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Vance nói.