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    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ khen thưởng cho tiêu binh từng 'chấn chỉnh' tác phong của mình

    Khánh An
    Khánh An
    Một binh sĩ Mỹ được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được tặng huân chương tuyên dương, sau khi người này 'chấn chỉnh' ông và những người đi cùng vì cười nói gần Mộ Chiến sĩ vô danh.
    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tặng huy chương cho binh sĩ từng khiển trách ông - Ảnh 1.

    Ông Hegseth (phải) viếng Mộ Chiến sĩ vô danh hôm 11.11

    ẢNH: AP

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 12.11 trao huân chương tuyên dương cho một binh sĩ Mỹ, người trước đó một ngày đã lên tiếng "chấn chỉnh" ông cùng những người tháp tùng vì hành vi cười nói rôm rả gần Mộ Chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang quốc gia Arlington.

    Ông Hegseth "đã tự hào trao tặng huân chương tuyên dương phục vụ liên quân cho binh sĩ Thomas Iglesias vì những đóng góp của anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Mộ Chiến sĩ vô danh vào ngày 11.11", theo AFP dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc.

    Trên tài khoản X của mình, Bộ trưởng Hegseth đã đăng tải những bức ảnh cho thấy ông đang gắn huân chương lên quân phục và bắt tay tiêu binh này.

    "Chúng tôi yêu quý những người lính. Chúng tôi trân trọng các tiêu chuẩn. Làm tốt lắm", ông Hegseth viết trong bài đăng.

    Mộ Chiến sĩ Vô danh là khu tưởng niệm dành cho quân nhân Mỹ chưa xác định được danh tính đã chết trong các cuộc chiến mà Mỹ từng tham gia.

    Các đoạn video trên các kênh truyền thông và mạng xã hội tại Mỹ cho thấy ông Hegseth cùng đoàn tùy tùng tập trung chụp ảnh tại địa điểm trên, ngay sau lễ kỷ niệm Ngày cựu chiến binh.

    "Tất cả khách tham quan phải luôn giữ bầu không khí im lặng và tôn nghiêm!", một lính gác thuộc quân đội Mỹ lớn tiếng nhắc nhở khi nghe thấy tiếng cười đùa và trò chuyện.

    Theo trang web của nghĩa trang, Mộ Chiến sĩ vô danh luôn có tiêu binh túc trực canh gác. Đây là những người tình nguyện đảm nhận công việc này và phải trải qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt cùng quá trình huấn luyện chuyên sâu.

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