Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ trích Bộ Thương mại liên quan vụ NVIDIA

Phát biểu trên kênh CNBC ngày 13.11, Bộ trưởng Bessent khẳng định Bộ Tài chính, Bộ Chiến tranh, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ và Bộ Ngoại giao đã ủng hộ việc đưa Công ty Megaspeed (có trụ sở tại Singapore) vào danh sách đen thương mại của Washington từ nhiều tháng trước, theo AFP.

"Nhưng quyền quyết định cuối cùng lại nằm trong tay Bộ Thương mại. Các bạn sẽ phải hỏi họ về các quy trình nội bộ của họ", ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại thành phố New York (Mỹ) ngày 20.9 Ảnh: AFP

Ông bày tỏ thất vọng vì Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã nêu rất rõ quan điểm rằng Trung Quốc không được phép tiếp cận bất kỳ loại chip nào của NVIDIA mạnh hơn dòng H100".

"Bất kỳ sự rò rỉ nào cũng đều đáng thất vọng, vì gây tổn hại cho các công ty tuyệt vời của chúng ta, đồng thời mang lại lợi thế cho phía Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI)", ông Bessent nhấn mạnh.

Phát ngôn trên là một trường hợp hiếm hoi một bộ của Mỹ công khai chỉ trích một bộ khác. Bộ Thương mại hiện do ông Howard Lutnick đứng đầu. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ ông Lutnick.

Megaspeed là đối tác điện toán đám mây được NVIDIA ưu tiên cung cấp các dòng chip tiên tiến. Công ty này bị nghi ngờ đã hỗ trợ các công ty Trung Quốc lách những quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ bằng cách mua chip NVIDIA cho những trung tâm dữ liệu của Megaspeed tại Đông Nam Á rồi chuyển số chip đó sang Trung Quốc. Megaspeed đã giao dịch lượng chip NVIDIA trị giá hơn 4 tỉ USD trong vòng 2 năm, theo AFP dẫn các báo cáo.

Trong tuần này, truyền thông Mỹ đưa tin cựu Giám đốc Megaspeed Alice Huang bị nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc và có mối quan hệ cá nhân với ông Jensen Huang. Hai người này không có quan hệ họ hàng. Phía Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc về gián điệp.

Trong một lá thư gửi các nhân viên NVIDIA ngày 8.11, ông Jensen Huang thừa nhận đã có quan hệ ngoài hôn nhân (dù không nêu tên người phụ nữ liên quan) và đã từ chức hôm 12.11.

Hội đồng quản trị NVIDIA cho hay sẽ tiến hành điều tra, trong khi 3 chủ tịch ủy ban tại quốc hội Mỹ đã yêu cầu ông tham dự phiên điều trần kín vào ngày 18.11.

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Bộ trưởng Bessent cho rằng các thông tin truyền thông về vụ việc này đang tập trung quá mức vào đời tư của ông Jensen Huang.

"Câu chuyện cho đến nay chỉ xoay quanh những sai lầm cá nhân của ông Jensen Huang. Vấn đề thực sự cần quan tâm ở đây là liệu NVIDIA có thực sự biết rõ khách hàng của mình hay không, và liệu công ty này có nỗ lực đầy đủ để ngăn chặn tình trạng rò rỉ sản phẩm hay không".

Ông Bessent cũng đặt nghi vấn liệu NVIDIA có đang bán sản phẩm cho "những công ty bình phong rõ ràng chỉ đóng vai trò trung gian" hay không. "Tôi cho rằng điều quan trọng là bất kỳ ai tại công ty đó cũng phải chịu trách nhiệm về việc này", ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho hay có "rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống" và chính quyền đang "không ngừng nỗ lực để khắc phục tình trạng đó".