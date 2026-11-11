Bộ trưởng VH-TT-DL nói về kinh doanh bất động sản, casino trong dự án du lịch

Góp ý Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch, sáng 11.11, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) cho rằng phát triển du lịch không chỉ là khai thác tài nguyên để thu hút khách, tăng doanh thu. Quan trọng hơn, phải tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời nâng cao đời sống của chính cộng đồng dân cư tại điểm đến.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) ẢNH: GIA HÂN

Theo ông Huy, tài nguyên du lịch ở nhiều vùng quê chính là cảnh quan, di sản, phong tục, nghề truyền thống do người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng khi du lịch phát triển, không ít trường hợp lợi ích kinh tế chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp đầu tư, còn người dân chỉ tham gia làm những công việc giản đơn, thu nhập không ổn định.

Vì vậy, đại biểu cho rằng phương án phân chia lợi ích phải xác định rõ hình thức tham gia, trách nhiệm, quyền lợi của cộng đồng và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa nhà đầu tư với người dân.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) thì nhìn nhận, du lịch không chỉ thu hút những dự án lớn, mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm có giá trị lớn, phát huy lợi thế từng địa phương và vai trò của người trực tiếp làm du lịch.

Dự thảo nghị quyết phân chia dự án du lịch thành 3 nhóm để ưu đãi, gồm: dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược; với quy mô vốn tối thiểu lần lượt là 3.000 tỉ, 10.000 tỉ và 30.000 tỉ đồng, cùng các điều kiện về số lượng lao động.

Ông khuyến nghị cần thiết kế các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp với tính chất, quy mô, hiệu quả và mức đóng góp của từng dự án; làm rõ phạm vi ưu đãi với dự án có nhiều hợp phần, nhất là dự án du lịch kết hợp kinh doanh bất động sản, bảo đảm ưu đãi dành cho hoạt động du lịch thực chất.

"Chúng ta phát triển du lịch để kích cầu bất động sản, nhưng nếu không cẩn thận sẽ lại ưu đãi một cách gián tiếp cho bất động sản", đại biểu An lưu ý.

Đưa Việt Nam vào top 30 thế giới về du lịch

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho hay, dự thảo nghị quyết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển du lịch, đặc biệt là 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm...

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh ẢNH: GIA HÂN

Theo bà, ngoài 3 cực tăng trưởng, nghị quyết xác định, các địa bàn khác thực hiện theo quy hoạch hệ thống du lịch, bảo đảm các mục tiêu theo Nghị quyết 26, phù hợp với địa bàn và các tài nguyên du lịch.

"Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chúng tôi cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến một số địa bàn, như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi có nhiều tiềm năng du lịch về miệt vườn, khí hậu mát mẻ, nhiều di tích lịch sử thuận lợi cho phát triển du lịch", bà Thanh nói.

Về các dự án du lịch quy mô lớn, theo bộ trưởng, dự thảo đang thiết kế theo 3 nhóm, bổ sung thêm nhóm dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, hướng tới các dự án có quy mô, có sức lan tỏa mạnh và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ thuộc nhóm top 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. "Hiện chúng ta đang ở top 52, những dự án này rất cần thiết để thực hiện mục tiêu này", Bộ trưởng nêu.

Đặc biệt, để chính sách đặc thù đến đúng dự án, theo bộ trưởng, dự thảo đã quy định mỗi dự án du lịch động lực mang tính chiến lược thì hạng mục du lịch phải chiếm tối thiểu 50% tổng số vốn (15.000 tỉ đồng/30.000 tỉ đồng), không bao gồm casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản.

"Có thể nói rằng xác định cái này không phải dễ, nhưng đã loại trừ được những nguy cơ về chuyện trục lợi chính sách ở trong các dự án hưởng ưu đãi", bà Thanh khẳng định.