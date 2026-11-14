Bỏ vài chục ngàn đồng uống cà phê được nghe saxophone cả tối

Uống cà phê, nghe saxophone giữa sân thượng lộng gió

Khi phố lên đèn, trên sân thượng một quán cà phê nằm trên đường Cộng Hòa (P.Tân Bình, TP.HCM), bắt đầu đông khách. Nhiều bạn trẻ đến từ sớm, chọn cho mình một vị trí đẹp và chờ đợi buổi biểu diễn saxophone bắt đầu.

Bạn trẻ ngồi uống cà phê vừa trò chuyện với bạn bè và thưởng thức giai điệu saxophone ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trước khi cất lên những giai điệu đầu tiên, nghệ sĩ saxophone gửi lời chào và giới thiệu ca khúc sẽ trình diễn. Tiếng kèn vang lên, lúc trầm ấm, lúc ngân nga với những bản nhạc quen thuộc, “hot trend” như: Cỏ dại và hoa dành dành, Phép màu, Nếu lỡ thương nhau, Chạm khẽ tim anh một chút thôi... lần lượt được thể hiện. Xen kẽ còn có những giai điệu dân ca như: Bèo dạt mây trôi.

Không có sân khấu cầu kỳ hay khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, buổi biểu diễn diễn ra ngay giữa không gian quán. Có người chăm chú lắng nghe, tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc yêu thích; có người vừa trò chuyện cùng bạn bè, vừa thả mình theo tiếng nhạc.

Mai Nguyễn Ánh Mi (25 tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận), cho biết bình thường cô chỉ nghe saxophone qua YouTube. Đây là lần đầu tiên Mi được thưởng thức loại nhạc cụ này trực tiếp.

“Gọi một ly nước chỉ hơn 50.000 đồng mà được ngồi nghe saxophone trong không gian thế này, mình thấy rất xứng đáng. Sân thượng vừa mát vừa chill, mình không nghĩ đi uống cà phê lại có thể xem biểu diễn saxophone. Anh nghệ sĩ chơi rất hay nên mình còn tranh thủ lấy điện thoại ra quay lại”, Mi chia sẻ.

Bạn trẻ thích thú quay lại phần biểu diễn của nghệ sĩ saxophone ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng lần đầu nghe saxophone trực tiếp, Đinh Lê Hồng Nhi (18 tuổi, ngụ đường Thân Nhân Trung, P.Tân Bình) tìm đến quán sau khi biết nơi đây có biểu diễn nhạc cụ.

Nhi cho biết những giai điệu nhẹ nhàng, du dương khiến cô cảm thấy thư giãn sau những giờ học tập. “Trước đây mình cứ nghĩ phải vào nhà hàng sang trọng mới được xem nghệ sĩ saxophone biểu diễn. Ở đây, mình vừa nghe nhạc, vừa trò chuyện với bạn bè, lại có thể nhìn xuống đường phố ngắm xe cộ, cảm giác rất thư giãn”, Nhi nói.

Với chị Dương Thị Thùy Dương (36 tuổi, ngụ đường Cộng Hòa, TP.HCM), dù từng nghe saxophone trực tiếp ở những không gian lớn hơn, chị vẫn thích thú với trải nghiệm tại quán cà phê. “Đi uống cà phê có nhạc sẽ hay hơn, cảm thấy số tiền mình bỏ ra cũng xứng đáng hơn. Chắc mình sẽ còn quay lại và giới thiệu với bạn bè”, chị Dương chia sẻ.

Đưa âm nhạc đến gần hơn với những buổi cà phê bình dân

Người biểu diễn tại quán là anh Đinh Quang Khánh, nghệ sĩ saxophone tự do ở TP.HCM. Anh Khánh cho biết trước đây chủ yếu nhận biểu diễn tại các sự kiện, nhưng thời gian gần đây thường xuyên có những buổi diễn ở quán cà phê, đặc biệt vào cuối tuần.

Anh Đinh Quang Khánh biểu diễn saxophone tại quán cà phê ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo anh Khánh, phần lớn khán giả tại những không gian này là người trẻ. Vì vậy, bên cạnh những giai điệu quen thuộc, anh thường cập nhật các ca khúc đang được yêu thích trên mạng xã hội để tạo sự gần gũi, giúp khán giả dễ dàng thưởng thức và đón nhận hơn.

Hà Xuân Trường (29 tuổi, chủ quán) cho biết quán đã kinh doanh cà phê từ lâu nhưng mới tổ chức biểu diễn saxophone khoảng 3 tuần nay, vào tối thứ sáu hằng tuần.

Ngồi trên sân thượng uống cà phê và lắng nghe giai điệu saxophone ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trường chia sẻ ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tạo thêm trải nghiệm mới cho khách, khi nhận thấy ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích saxophone. Thay vì chỉ đến uống nước, khách có thêm một lý do để dành thời gian thư giãn, thưởng thức âm nhạc trong không gian sân thượng. Theo chủ quán, những buổi biểu diễn nhận được phản hồi tích cực, có hôm khách đến đông đến mức không còn chỗ ngồi.