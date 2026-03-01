Bộ Xây dựng: Cấm dàn xếp thông thầu

Đó là những chỉ đạo tại Chỉ thị 04 của Bộ Xây dựng gửi các địa phương và chủ đầu tư khi triển khai các dự án đầu tư công.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua hoạt động đầu tư xây dựng đã có những bước tiến đột phá mạnh mẽ, cả về lượng và chất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy vẫn còn một số dự án có những tồn tại, hạn chế, gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn đến lãng phí nguồn lực trong hoạt động đầu tư xây dựng như: đầu tư chưa phù hợp quy hoạch, đầu tư kém hiệu quả, đầu tư dàn trải, thiếu vốn trong quá trình triển khai.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08 về đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Công điện số 02 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Bộ Xây dựng đã có những chỉ đạo nóng liên quan đến các dự án đầu tư công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08, Công điện 02 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 11.

Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng ngay từ bước chuẩn bị đầu tư dự án; tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ, không để tình trạng chậm giải phóng mặt bằng làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án đang triển khai thi công, đặc biệt tại các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Phối hợp các chủ đầu tư để xác định nhu cầu và kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất, đá) đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công các dự án.

Chủ động triển khai các giải pháp quản lý, cung ứng và công bố giá đầy đủ theo quy định, phù hợp mặt bằng giá thị trường, không để thiếu hụt vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư xây dựng.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm theo các quy định của pháp luật và quy định của hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu. Quy định các điều kiện bất hợp lý không phù hợp theo quy định của pháp luật trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu làm cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu; tiết lộ thông tin trong đấu thầu; chuyển nhượng thầu trái pháp luật.

Doanh nghiệp chấn chỉnh khâu lập, thẩm định, dự toán, duyệt dự án. Nghiêm cấm hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống khối lượng, đơn giá hoặc áp đặt chỉ định mỏ vật liệu.

Đồng thời Bộ Xây dựng đề nghị kiểm soát chặt chẽ để chọn nhà thầu đủ năng lực, cấm dàn xếp thông thầu hoặc chuyển nhượng thầu trái pháp luật.

Các nhà thầu phải bố trí đủ nguồn lực triển khai ngay sau khởi công và chủ động vật liệu thi công dự án. Trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý nghiêm.