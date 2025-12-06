Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Y tế nói gì về 'lỗ hổng' quản lý mỹ phẩm sau vụ Mailisa?

Mai Hà
Mai Hà
06/12/2025 19:49 GMT+7

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, việc thu hồi, đình chỉ lưu hành toàn bộ mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, do công ty này không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Chiều 6.12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thông tin liên quan việc thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (Công ty MK Skincare). Theo đó, Bộ Y tế đã thu hồi, đình chỉ lưu hành toàn bộ mỹ phẩm của Công ty MK Skincare do công ty này không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Bộ Y tế nói gì về 'lỗ hổng' quản lý mỹ phẩm sau vụ Mailisa?- Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà

ẢNH: VGP

Đồng thời, để ngăn ngừa các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công thương, Bộ VH-TT-DL yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài về các sản phẩm bị thu hồi.

Công ty MK Skincare có trụ sở tại P.Thới An, TP.HCM. Doanh nghiệp này cung cấp nhiều dòng mỹ phẩm cho hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Trả lời về việc có hay không có lỗ hổng trong quản lý mỹ phẩm khi công ty Mailisa bị khởi tố, điều tra thì Bộ Y tế mới đình chỉ, thu hồi sản phẩm, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng với cơ chế trên, "doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra sau". 

Ông Hà khẳng định, cơ chế này được thực hiện theo đúng quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết. Cơ chế này cũng tương tự như quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển. 

"Cơ chế này tạo điều kiện hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chân chính sớm đưa sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân. Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ, các địa phương như Công thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố", ông Hà nói. 

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho hay thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm. Đặc biệt, Bộ Y tế đã tiếp tục rà soát, ban hành, trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp quy phạm pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý mỹ phẩm. 

Đồng thời, bộ sẽ tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành quy định về quản lý mỹ phẩm sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan theo hướng tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả. 

Bộ Y tế sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ ngành và các đơn vị như Công thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại bằng mỹ phẩm giả; tăng cường quản lý việc kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn và trên mạng xã hội.

Trước đó ngày 21.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với vợ chồng Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Khám phá thêm chủ đề

Mailisa thu hồi mỹ phẩm Mailisa MK Skincare Bộ Y tế
