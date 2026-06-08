Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Cuộc giao con bất thành

Kết thúc hành trình cấy phôi tại Thái Lan dưới vỏ bọc những chuyến du lịch ngắn ngày, những phụ nữ mang thai hộ (MTH) trở về VN, tiếp tục sống trong sự kiểm soát chặt chẽ của đường dây đẻ thuê, từ tiêm thuốc, dưỡng thai đến lúc sinh con. Cũng từ đây, những tình huống, dấu hiệu phân chia tiền bạc của đường dây MTH vì mục đích thương mại dần lộ rõ.

Hàng loạt giấy tờ liên quan hoạt động MTH được cất giấu tại phòng trọ của môi giới Huyền ẢNH: THANH NIÊN

"Lộ mặt" tổ chức đẻ thuê

Ngày 11.4, Nguyễn Trúc Giang (41 tuổi, chồng môi giới Hồ Thanh Huyền 38 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) đến thuê một căn hộ tại cao ốc Khang Gia - Tân Hương (P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM), chuẩn bị nơi lưu trú mới cho N.C.K.D (35 tuổi, quê Tây Ninh) trở về VN sau khi cấy phôi thành công tại Thái Lan.

Vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất chiều 13.4, người phụ nữ này được đưa thẳng về khu trọ tại hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì). Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông chạy xe máy mang theo túi dụng cụ y tế xuất hiện. Người này đi thẳng vào phòng số 3, nơi D. đang nghỉ, nhanh chóng lấy máu xét nghiệm. Xong việc, người này nói ngắn gọn: "Đã có người thanh toán trước", rồi rời đi.

Không chỉ tổ chức nơi ở, xét nghiệm và chăm sóc thai kỳ, đường dây này còn vận hành cơ chế chi trả tiền công, hoa hồng khá thuần thục. Theo giao kèo, các phụ nữ MTH sẽ bắt đầu nhận tiền kể từ khi cấy phôi thành công.

Sáng 14.4, tại phòng trọ, môi giới Huyền trao đổi với D. và T.T.T.N (38 tuổi, cả hai đều đã cấy phôi thành công) về việc thanh toán tiền. Ngoài khoản "lương" 10 triệu đồng/tháng/người được chuyển vào ngày 15 hằng tháng (trả cho đến thời điểm sinh con - PV), 2 người còn nhận thêm 5 triệu đồng tiền hoa hồng từ Huyền do đã giới thiệu nhau vào đường dây và đều mang thai thành công. Nếu sinh con thành công, mỗi người tiếp tục nhận thêm 5 triệu đồng hoa hồng. Kết quả cho thấy từ khi cấy phôi thành công, đến khi giao trẻ sơ sinh, mỗi phụ nữ được nhận từ 300 - 330 triệu đồng. Trường hợp mang song thai được nhận thêm 70 triệu đồng.

Vừa cấy phôi thành công trở về VN, lập tức có người xuất hiện lấy mẫu máu của N.C.K.D ẢNH: THANH NIÊN

Theo lời môi giới Huyền, phần lớn khách tìm đến đường dây MTH đều có nhu cầu lựa chọn giới tính thai nhi - hành vi không được phép tại VN. Tuy nhiên, trong toàn bộ hồ sơ cất giữ tại khu trọ mà PV thu thập được, không có tài liệu nào đề cập giới tính thai nhi. Khi được hỏi, Huyền nói ngắn gọn: "Lúc cấy phôi bên Thái là người ta đã sàng lọc rồi nên về VN không cần kiểm tra giới tính nữa".

Trong khi Huyền túc trực bên sản phụ thì Thắm phụ trách mua đồ cho em bé ẢNH: THANH NIÊN

Trong các hồ sơ cất giữ tại phòng trọ còn có một số giấy đăng ký kết hôn (nghi là giả) cùng giấy tờ, hợp đồng đông lạnh, lưu giữ và sử dụng phôi sau rã đông; phiếu thụ tinh trong ống nghiệm; phiếu rã phôi - chuyển phôi và thẻ trữ lạnh phôi... Tuy nhiên, khi được hỏi về những thông tin liên quan, tất cả những người MTH đều tỏ ra mơ hồ: "Mấy cái đó có người khác lo rồi".

Người đàn ông đi thẳng vào phòng trọ để lấy máu của phụ nữ MTH ẢNH: THANH NIÊN

Em bé chào đời và cuộc truy quét

Khoảng 18 giờ ngày 15.4, không khí tại khu trọ trong hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì trở nên khác thường. Hồ Thanh Huyền liên tục nghe điện thoại, đi ra đi vào giữa các phòng, giọng gấp gáp hơn thường ngày.

Ít phút sau, Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, quê An Giang, giúp việc cho Huyền) đưa một phụ nữ trẻ đến phòng trọ để "báo cáo tình hình". Người này tên H.T.T.H (20 tuổi), bụng rất lớn, đã cận ngày sinh.

Cô gái MTH tên H.T.T.H (20 tuổi) ở thời điểm cận ngày sinh ẢNH: THANH NIÊN

Theo hồ sơ thăm khám do PV thu thập được, H. dự kiến sinh con trong vòng 1 - 2 ngày tới. Với tuổi đời còn trẻ, sức khỏe tốt, khả năng mang thai thành công cao, cô gái này được xem là "được giá" trong đường dây.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, Huyền liên tục dùng điện thoại trao đổi với ai đó về tình trạng thai kỳ của H., chủ yếu xoay quanh thời điểm nhập viện và việc chuẩn bị giao em bé sau sinh, điểm đến ở Đà Nẵng.

Sáng 16.4, H. có dấu hiệu chuyển dạ và liền được Thắm đưa đến một bệnh viện trên đường Trần Huy Liệu làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Đến 15 giờ 20 cùng ngày, em bé chào đời, giới tính nam, nặng 3,15 kg.

Ngay sau ca sinh, Nguyễn Trúc Giang mang thêm đồ dùng cá nhân đến bệnh viện cho Huyền để người này ở lại túc trực 24/24. Suốt nhiều ngày sau đó, Huyền gần như không rời khỏi phòng bệnh. Người này theo sát cả sản phụ lẫn em bé, kiểm soát việc chăm sóc, ăn uống và liên tục nghe điện thoại. Đồng thời, đặc biệt quan tâm thời điểm H. được xuất viện.

Nhận thấy dấu hiệu tổ chức MTH vì mục đích thương mại này cần bị ngăn chặn kịp thời, ngày 16.4, PV Báo Thanh Niên cung cấp toàn bộ bằng chứng, tài liệu liên quan cho Phòng CSHS Công an TP.HCM.

Sau khi cả N.C.K.D và T.T.T.N (giới thiệu nhau tham gia) cấy phôi thành công, thai kỳ tốt thì lập tức được trả tiền công ẢNH: THANH NIÊN

Khoảng 10 giờ 30 ngày 19.4, nắm được thông tin H. chuẩn bị xuất viện và có thể diễn ra việc giao trẻ sơ sinh bất cứ lúc nào, nhiều mũi trinh sát của Phòng CSHS Công an TP.HCM đồng loạt ra quân. Một tổ công tác bí mật khống chế, đưa vợ chồng Huyền, Giang cùng với Thắm và một phụ nữ giúp việc về trụ sở.

Cùng thời gian, các mũi khác đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm nuôi phụ nữ MTH tại TP.HCM, đưa về trụ sở hỗ trợ điều tra. Mở rộng điều tra, công an mời làm việc thêm khoảng 20 phụ nữ từng tham gia MTH cho đường dây.

Em bé chào đời, mở màn cho cuộc truy quét đường dây đẻ thuê xuyên biên giới ẢNH: THANH NIÊN

Từ chứng cứ thu thập được, ngày 29.4, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thanh Huyền, Nguyễn Trúc Giang, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Ngát (36 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Thị Nương (31 tuổi, quê An Giang) về hành vi tổ chức MTH vì mục đích thương mại. Đồng thời truy tìm Vũ Thị Thu Ba (39 tuổi, quê Đồng Nai) và Phan Thị Minh Thư (35 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trong đó, Thu Ba được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây, đang lẩn trốn tại Thái Lan. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.