Bồi hồi lời tạm biệt sau tết

T HƯA CHA, THƯA NỘI, THƯA NGOẠI… CON ĐI !

Đoạn clip ngắn được chị Nguyễn Thị Ngọc Chân (27 tuổi, đang sống và làm việc ở Cần Thơ) chia sẻ lên mạng xã hội với những dòng viết đầy tiếc nuối: "Hết tết rồi! Cảm giác thực sự khó tả!".

Khoảnh khắc con cháu vẫy tay chào cụ Phong sau tết khiến nhiều người xúc động ẢNH: NVCC

Nội dung clip ghi lại cảnh trước một căn nhà ở miền Tây ngập tràn không khí tết với mai vàng rực rỡ, đông con cháu ngồi trên những chiếc xe máy chất đầy hành lý, đồ đạc, quà quê vẫy tay chào tạm biệt cụ ông tóc bạc mái đầu.

Nhìn con cháu lần lượt rời nhà trở lại chốn đô thành để đi học, đi làm sau những ngày nghỉ tết ở quê, cụ ông không giấu được nỗi buồn và sự bồi hồi. Đoạn clip ngay sau đó nhận về gần 5 triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bên dưới clip, nhiều cư dân mạng vô cùng đồng cảm, để lại bình luận bày tỏ sự xúc động với lời tạm biệt sau tết của gia đình. Có người kể về những câu chuyện, kỷ niệm trong kỳ nghỉ tết vừa qua của gia đình mình, nhắc nhau nên dành thời gian nhiều hơn cho ông bà, cha mẹ, người thân, không chỉ vào dịp tết.

Kể với Thanh Niên, chị Ngọc Chân vẫn còn đó cảm xúc đặc biệt của những ngày nghỉ tết vừa qua khi cô gái trẻ cùng các anh chị em được tề tựu về nhà ông bà nội ở Cần Thơ (khu vực Hậu Giang cũ) và có nhiều kỷ niệm đẹp những ngày năm mới với đại gia đình hơn 20 thành viên.

"Clip được mình quay lại, là cảnh các cô chú, chị em trong gia đình mình tạm biệt ông nội để đi làm sau tết. Từ khắp nơi như TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp…, mọi người đã có mặt ở nhà ông bà từ 28 tết, mùng 4 thì lần lượt rời đi để trở về với cuộc sống mưu sinh. Mình bất ngờ khi clip nhận được sự quan tâm quá lớn từ mọi người. Chính sự quan tâm đó cũng làm cho ngày tết của gia đình mình thêm kỷ niệm", cô gái chia sẻ.

K Ỷ NIỆM KHÓ QUÊN

Ông nội Ngọc Chân, cụ Nguyễn Thanh Phong (74 tuổi), cho biết cụ và vợ, bà Nguyễn Thị Thắm (81 tuổi) rất hạnh phúc khi mỗi dịp tết, con cháu lại tề tựu đông đủ. Cụ chia sẻ mỗi lần con cháu về thì ồn ào "nhức đầu", nhưng sau tết, khi ai nấy lần lượt rời đi, cụ lại cảm thấy trống vắng, hiu quạnh. Trước khi con cháu rời nhà, cụ ông và vợ không quên dặn dò các con, các cháu nhiều điều, vậy mới thấy yên tâm.

Chị Ngọc Chân và gia đình có những khoảnh khắc năm mới đầy kỷ niệm ẢNH: NVCC

Ngọc Chân chia sẻ thêm dịp tết là kỷ niệm khó quên của gia đình mình vì mọi người không chỉ cùng nhau đón giao thừa mà còn làm đám giỗ ông cố chị vào ngày 28 tết và mừng thọ bà nội chị vào mùng 2.

"Vì mình làm việc ở trung tâm TP.Cần Thơ, cách nhà hơn 100 km nên mùng 7 tết mình mới tạm biệt ông bà. Năm mới, mình chỉ mong ông bà nội lúc nào cũng sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Mình và mọi người trong nhà sẽ thường xuyên về thăm ông bà và bất cứ lúc nào ông bà cần, con cháu đều sẽ có mặt", chị xúc động chia sẻ.

Gia đình cho biết cụ Phong và vợ có 5 người con. Trong đó, chị Ngọc Chân là con của người con trai đầu. Ông bà hiện đang sống cùng người con thứ, được con cháu trong nhà chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

Chị Nguyễn Thị Nhanh (38 tuổi, con gái út của cụ Phong) khi xem lại đoạn clip của gia đình đã không giấu được xúc động. Với chị Nhanh, những ngày tết đoàn viên cùng cha mẹ, cùng đại gia đình là điều tuyệt vời nhất. "Ước gì ngay lúc này, gia đình của tôi lại được ăn tết cùng nhau lần nữa!", chị chia sẻ.