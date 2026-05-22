Bối rối việc in sao, cấp bằng tốt nghiệp sau khi trường sáp nhập, đổi tên

Sáng nay 22.5, tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM diễn ra hội thảo tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) và giáo dục nghề nghiệp phía nam.

Theo GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý văn bằng chứng chỉ khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 10 (ngày 26.2.2026) về Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy chế mới này đã thể chế hóa các quy định mới của luật Giáo dục, luật Giáo dục ĐH và luật Giáo dục nghề nghiệp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đi đôi với tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ (VBCC).

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng trao đổi, giải đáp thắc mắc xung quanh việc quản lý văn bằng chứng chỉ theo thông tư mới ẢNH: MỸ QUYÊN

"Một trong những nội dung trọng tâm của quy chế mới là triển khai quản lý VBCC chỉ trên môi trường số; xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu VBCC thống nhất toàn quốc, tiến tới phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xác thực thông tin, giao dịch điện tử và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp", GS-TS Chương cho hay.

Được biết, trong thời gian qua, nhiều trường đã chủ động triển khai số hóa dữ liệu VBCC nhưng thực tiễn triển khai đã phát sinh không ít khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là vấn đề cấp phát, in sao bằng tốt nghiệp của những đơn vị không còn giữ tên cũ sau khi sáp nhập vào với đơn vị mới.

Có mặt tại hội thảo, đại diện Trường cao đẳng (CĐ) Đà Nẵng cho biết: "Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hiện nay không còn CĐ nghề và trung cấp nghề, vậy việc cấp bản sao là theo mẫu bằng nào? Trường chúng tôi sáp nhập và đã đổi tên, vậy bản sao bằng tốt nghiệp của sinh viên trước khi sáp nhập sẽ được cấp ra sao?".

Ông Đoàn Xuân Quang đến từ Trường ĐH Luật TP.HCM cũng băn khoăn Trường CĐ Luật miền Trung hiện đã sáp nhập vào Trường ĐH Luật TP.HCM, hiện giờ trường không còn đào tạo CĐ và trung cấp nên không có mẫu phôi bằng của 2 bậc học này, trong khi còn khoảng 100 sinh viên năm sau mới tốt nghiệp.

"Trường có được phép sử dụng văn bằng ĐH và mua phôi bằng CĐ, trung cấp của Trung tâm Công nhận văn bằng không, vì nếu thiết kế phôi mới thì quy trình khá rườm rà, phức tạp", ông Quang hỏi.

Đại diện một cơ sở giáo dục nêu vướng mắc khi thực hiện việc in sao, cấp bằng tốt nghiệp ẢNH: MỸ QUYÊN

Trong khi đó, bà Đào Thị Diễm Thúy (Trường CĐ nghề số 21, Gia Lai) nêu: "Mẫu bằng của Bộ LĐ-TB-XH trước kia có danh hiệu kỹ sư thực hành (nhóm ngành kỹ thuật) hoặc cử nhân thực hành (ngành sức khoẻ). Vậy bằng của những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có còn để danh hiệu đó hay không?".

Giải đáp chung cho các thắc mắc trên, đại diện Cục Quản lý chất lượng cho hay: "Theo quy định, các trường sau khi sáp nhập, chia tách hay giải thể, đơn vị nào được giao sổ gốc có trách nhiệm cấp bản sao cho người học và bản sao này có nội dung như bằng gốc chứ không theo mẫu mới, trường mới".

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, khẳng định Trường ĐH Luật TP.HCM được chủ động và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cấp bằng cho 100 sinh viên CĐ. "Tùy theo điều kiện thực tế của trường, có thể tự in hoặc phối hợp với các đơn vị khác để hợp đồng cung ứng phôi, cấp văn bằng kịp thời cho người học theo quy định", tiến sĩ Phong chia sẻ.

Về việc cấp bằng cho người học các khóa đào tạo cũ, trước khi thông tư mới có hiệu lực, đại diện cục cho biết các khóa đào tạo trước 1.1.2016 vẫn cấp bằng theo quy định của luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 và trên bằng có danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành tùy vào ngành học.

Trao đổi thêm về việc số hóa dữ liệu VBCC, tiến sĩ Lê Mỹ Phong lưu ý phải đảm bảo nguyên tắc đầu tiên và cốt lõi quan trọng nhất, đó là trung thực, tuyệt đối trung thành với sổ gốc. Do vậy, những thông tin nào không có trên văn bằng thì không tự động ghi vào hoặc ghi thêm.

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng đề nghị các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục ĐH, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương triển khai số hóa dữ liệu theo đúng lộ trình đã được Bộ GD-ĐT ban hành. Đặc biệt chú trọng chất lượng dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, an toàn dữ liệu.