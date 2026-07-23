Bóng đá Tây Ban Nha thống trị tuyệt đối

Chiến thắng ở mọi cấp độ

Chỉ riêng việc vô địch cả World Cup nam (2026) lẫn World Cup nữ (2023) đã là kỳ tích xưa nay chưa từng có rồi. Đã vậy đội nam Tây Ban Nha (TBN) còn đang giữ ngôi vô địch châu Âu (2024). Các danh hiệu vô địch khác mà bóng đá nam của TBN chiếm giữ trong vòng 5 năm gần đây là Nations League 2023, Olympic 2024, U.19 châu Âu 2026. Các danh hiệu vô địch của bóng đá nữ TBN là Nations League 2024 và 2025, U.20 thế giới 2022, U.19 thế giới (5 lần liên tiếp từ 2022 - 2026), U.17 thế giới 2022 và U.17 châu Âu 2024. Tổng cộng là 16 danh hiệu vô địch trong khoảng thời gian từ 2022 - 2026.

Một mặt, đấy là bản liệt kê "dữ dội" đến mức độ khó ngờ. Mặt khác, số liệu thống kê cho thấy bóng đá TBN chiến thắng như một lẽ tất yếu, chứ không phải chuyện tình cờ. Một khi HLV Luis De La Fuente đã dẫn dắt "La Roja" đi từ ngôi vô địch Nations League 2023 đến EURO 2024 thì chẳng còn ai thấy ngạc nhiên nữa khi họ lại vô địch World Cup 2026. Đấy là sự thể hiện của một sức mạnh ổn định, kết quả hợp logic. Sự thống trị của nền bóng đá TBN còn mở ra nhận định về tương lai gần: nước này sẽ tiếp tục thành công trong những giải đấu sắp tới. Trước đây, TBN từng vô địch World Cup 2010 khi đang giữ ngôi vô địch EURO 2008. Thế là danh hiệu vô địch EURO 2012 tự đến một cách dễ dàng, TBN thắng Ý đến 4-0 trong trận chung kết.

Đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dĩ nhiên, TBN sẽ lại là ứng cử viên vô địch tại EURO 2028. Trong khi đó, chức vô địch U.19 châu Âu của họ mở ra một sự kỳ vọng tại giải vô địch U.20 thế giới năm 2027. TBN mà lên ngôi vô địch ở giải đấu ấy thì coi như thế hệ vô địch World Cup 2026 đã có một lứa kế cận tuyệt vời nhất xét về lý thuyết. Bóng đá nữ cũng vậy. Một khi các đội U.17, U.19, U.20 liên tục lên ngôi vô địch, thì nguồn nhân lực cho đội tuyển nữ TBN là quá dồi dào, và họ sẽ yên tâm bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup nữ vào năm 2027.

Cả một hệ thống tuyệt vời

Thắng - bại là chuyện thường tình trong thể thao. Thế nên sự thống trị của bóng đá TBN mới dừng lại ở con số 16 danh hiệu vô địch trong khoảng thời gian từ 2022 - 2026. Họ còn có thể thành công hơn nữa. Chẳng hạn như ở giải EURO nữ 2025 vừa qua, TBN "chỉ" vào chung kết: hòa 1-1 và thua Anh trên chấm 11 m luân lưu. Tại giải Nations League 2025 vừa qua, TBN cũng thua Bồ Đào Nha trong màn sút luân lưu 11 m ở trận chung kết.

Chi tiết rất đáng lưu ý là trong mọi chức vô địch (hoặc á quân) vừa nêu, dẫn dắt các đội TBN luôn là HLV người TBN. Nhiều người trong số đó giờ đã là HLV của đội tuyển khác, như Pedro Lopez (chuyên dẫn dắt các đội U.19 và U.20 TBN) giờ đang nắm đội tuyển nữ Mexico. Nếu cần một cuộc nghiên cứu vì sao bóng đá TBN thống trị làng cầu quốc tế rõ ràng như vậy, thì một trong những chi tiết quan trọng cần mổ xẻ chính là "thương hiệu HLV TBN".

Có thể khẳng định TBN là nền bóng đá số 1 thế giới về uy tín và năng lực của các HLV hiện nay. Ở đấu trường CLB trong mùa bóng vừa qua tại châu Âu, có đến 6 trong 8 HLV cầm quân ở 4 trận chung kết (Champions League, Champions League nữ, Europa League, Conference League) là người TBN. Ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2026 - 2027 sắp tới, có 5 HLV TBN - nhiều hơn số HLV của bất cứ nước nào, kể cả nước Anh.

Bình luận kết quả World Cup 2026 vừa qua, cựu danh thủ Thierry Henry nói rằng anh ngưỡng mộ hệ thống đào tạo của bóng đá TBN. Phải có một hệ thống tuyệt vời thì mới ra được sản phẩm tuyệt vời như thế: cả một nền bóng đá siêu mạnh, chứ không chỉ có ĐTQG TBN siêu mạnh.