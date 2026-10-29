'Bông hồng lai' thi hoa hậu ở Việt Nam: Lợi thế và áp lực

Những năm gần đây, các cuộc thi nhan sắc VN gây chú ý bởi sự xuất hiện của những người đẹp lai. Trong đó, Emoura Phạm (cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp) được khán giả ủng hộ khi giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand Vietnam 2026. Sau đó, người đẹp 26 tuổi tiếp tục tạo dấu ấn tại đường đua Miss Grand International 2026 với thành tích á hậu 4.

Emoura Phạm gây chú ý khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu VN 2026 có sự góp mặt của Gouband Lisa (19 tuổi, lai Việt - Pháp) trong top 25. Việc là con lai vừa là lợi thế, vừa là một thử thách đối với cô gái này khi "chinh chiến" tại một cuộc thi. "Lớn lên trong một môi trường quốc tế, tôi có cơ hội phát triển tư duy cởi mở và hình thành góc nhìn riêng về thế giới. Thông qua cuộc thi Hoa hậu VN 2026, tôi mong muốn truyền tải thông điệp rằng phụ nữ có thể làm được rất nhiều điều. Đồng thời, tôi tin rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt, mà còn được thể hiện qua những giá trị, tính cách và hành động bên trong mỗi người", Gouband Lisa chia sẻ.

Trước đây, sự xuất hiện của dàn người đẹp lai tạo nên những tranh luận sôi nổi thì ở hiện tại, họ giúp cho đường đua nhan sắc tăng tính cạnh tranh. Thậm chí, nhiều ứng viên còn giành được những thành tích nổi bật, trong đó phải kể đến Lydie Vũ, mỹ nhân lai Pháp từng ghi tên mình vào top 6 Miss Universe Vietnam 2023; Emma Lê, cô gái lai Tây Ban Nha trở thành á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2026 hay Hatice Yavuz - người đẹp lai Thổ Nhĩ Kỳ vào top 16 Miss Charm Vietnam 2026…

Từ trải nghiệm đến cơ hội chạm vào vương miện

Đối với các người đẹp mang hai dòng máu, việc thử sức ở một đấu trường nhan sắc không chỉ để khẳng định bản thân mà còn là dịp để học hỏi, trau dồi và chinh phục vương miện. Bên cạnh đó, khi các cuộc thi hoa hậu ở VN ngày nay không chỉ dừng lại ở việc thi thố mà còn nhiều hoạt động trải nghiệm, đã mở ra cơ hội để họ khám phá văn hóa, du lịch, con người…; đồng thời truyền tải những thông điệp ý nghĩa thông qua hành trình của mình.

Chia sẻ về điều này, Lisa Gouband cho hay hành trình tại Hoa hậu VN 2026 giúp cô hiểu hơn về chính mình. Từ một cô gái kín đáo, thiếu tự tin khi nói trước đám đông bằng tiếng Việt, thông qua những buổi trò chuyện, những thử thách, cô học cách bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thể hiện bản thân. "Sau tất cả, tôi nghĩ giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại chính là những điều tôi đã có cơ hội khám phá: văn hóa của đất nước mình, sự chân thành và lòng nhân ái của những người mình gặp gỡ, cũng như những khía cạnh của bản thân mà trước đây tôi chưa thực sự nhận ra", cô nói.

Emma Lê, á hậu 2 của Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Không thể phủ nhận sự xuất hiện của những "bông hồng lai" mang đến màu sắc mới mẻ cho các cuộc thi hoa hậu tại VN. Khi mà mỗi năm có nhiều đấu trường nhan sắc được tổ chức dẫn đến việc bão hòa về mặt chất lượng hay tình trạng các ứng viên "thi hoa hậu như chạy show" thì chính những nhân tố mới này giúp cho cuộc cạnh tranh vương miện trở nên gay cấn hơn. Các nhan sắc lai vẫn có cơ hội cạnh tranh một cách sòng phẳng nếu có sự chuẩn bị chỉn chu, thể hiện phong độ ổn định và phù hợp với tiêu chí từ ban tổ chức.

Theo ông Phạm Duy Khánh, đại diện Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thì "trên cương vị là một nhà tổ chức, chúng tôi chưa bao giờ có sự phân biệt hay ưu ái gì đối với các thí sinh lai". Khi đánh giá về những lợi thế và hạn chế của những người đẹp này tại cuộc thi hoa hậu, ông Khánh cho rằng: "Lợi thế của các bạn có thể kể đến như sắc vóc và trình độ ngoại ngữ. Tuy nhiên, một số bạn cũng có những hạn chế nhất định, điển hình như việc nói tiếng Việt không tốt cho lắm. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của mỗi cuộc thi khác nhau".

Có thể thấy các "bông hồng lai" vẫn cần phải có sự chuẩn bị thật tốt các kỹ năng cần thiết như catwalk, ứng xử… để tạo nên một hành trình ý nghĩa cho chính mình thay vì chỉ trông chờ vào việc gây ấn tượng nhờ nét khác biệt ở ngoại hình.

Theo đại diện Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, việc những người đẹp lai có thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc hiện tại cũng là một tín hiệu tích cực, cho thấy công chúng ngày càng cởi mở đối với các cô gái này. "Khán giả luôn mong muốn một cô gái khi bước ra đấu trường quốc tế phải giỏi ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử tốt và đó là một lợi thế của các nhan sắc lai. Khi tiêu chí vẻ đẹp càng cởi mở hơn tại VN thì cơ hội dành cho những nhan sắc lai cũng nhiều hơn", ông Phạm Duy Khánh nhận định.