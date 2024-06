‘Bông hồng thép’ mang yêu thương đến học sinh vùng cao

Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Tâm tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), chuyên ngành Trung văn. Năm 2009, chị được tuyển vào ngành công an và được phân công về Công an thành phố Bắc Giang. Gắn bó công tác tại Công an thành phố được gần 10 năm, chị có quyết định về Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang công tác; hiện thiếu tá Đỗ Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó đội trưởng Đội Tổng hợp - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang.