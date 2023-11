7 năm kể từ khi chia tay Angelina Jolie, Brad Pitt hiếm khi nhắc đến các con trước truyền thông cũng chưa từng xuất hiện cùng họ ở những sự kiện công khai. Nguyên nhân được giải thích là tài tử không muốn lôi các con vào những thông tin tiêu cực về cuộc chiến căng thẳng giữa cha mẹ chúng. Hồi 2020, trên sân khấu nhận tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, sao phim Once Upon a Time in Hollywood từng chia sẻ: "Giải thưởng này dành cho các con tôi, những người khiến mọi thứ tôi làm trở nên rực rỡ. Bố yêu các con"