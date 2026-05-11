Bức xúc cao tốc trăm cây số không trạm dừng nghỉ

Sáng 11.5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 3 và tháng 4.2026.

Vấn đề cao tốc không trạm dừng chân nhận được ý kiến thảo luận đáng chú ý của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh - Đối ngoại Quốc hội Lê Tấn Tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh - Đối ngoại Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu sáng 11.5 ẢNH: GIA HÂN

Ông cho biết: "Vừa qua nhân dân phản ánh đi du lịch dịp 30.4 từ Trung Lương xuống Cà Mau gần 300 km mà không biết ghé vào đâu.

Hơn nữa, đây là nguyện vọng của nhân dân, thuận lợi cho nhân dân và còn là vấn đề kinh tế. Nếu làm được trạm dừng chân, chúng ta thu được phí, lại là bộ mặt quốc gia khi người nước ngoài đến du lịch rất nhiều.

Nó còn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dừng chân trên tuyến đường đó ban ngày lẫn ban đêm xe rất nhiều và cả vấn đề môi trường".

Cho rằng đây là "vấn đề bức xúc", Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh - Đối ngoại Quốc hội đề nghị, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, sớm đấu giá để xây dựng các trạm dừng chân trên tuyến cao tốc từ Trung Lương đến Cà Mau.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, mặc dù Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đưa một số đoạn tuyến vào khai thác như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, song tiến độ triển khai các trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến vẫn còn chậm.

Thực tế cho thấy, nhiều trạm chưa hoàn thiện đầy đủ các hạng mục dịch vụ công thiết yếu; một số trạm mới chỉ khai thác tạm, trong khi phần lớn chưa hoàn thành các hạng mục quan trọng như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do sự thiếu quyết liệt từ phía nhà đầu tư, việc hoàn thiện thủ tục còn chậm, tổ chức thi công chưa đồng bộ, thậm chí có thời điểm triển khai cầm chừng. Bên cạnh đó, các vướng mắc giữa nhà đầu tư và nhà thầu chưa được xử lý kịp thời cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung.

Lo lắng độ chế xe điện gây mất an toàn cho học sinh

Cũng tại phiên họp, liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng dân tộc Hoàng Duy Chinh đề nghị Chính phủ nghiên cứu về tình trạng "độ" xe điện đang xảy ra hiện nay.

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng dân tộc Hoàng Duy Chinh ẢNH: GIA HÂN

Ông nêu, thực tế, các học sinh được bố mẹ mua xe điện cho đi học nhưng sau đó tự ý ra hiệu để "độ" xe, tăng hiệu suất sử dụng rất nguy hiểm.

"Nhiều cháu gây tai nạn, khi kiểm tra thấy xe được độ lên 2 bình ắc quy. Rất nguy hiểm. Có thể trung tâm thủ đô ít nhưng xảy ra ở những địa bàn vùng sâu vùng xa.

Chúng ta cần có giải pháp về xử lý kỹ thuật và quản lý các cơ sở "độ" xe điện này, nếu không rất nguy hiểm. Xe ô tô đi nhưng các cháu bên cạnh cứ phóng vèo vèo, đèo 2, đèo 3.

Về mặt quản lý nhà nước, cần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các phương tiện đúng với nhà sản xuất và quan trọng nhất bảo vệ tính mạng cho các cháu", ông Chinh đề nghị.