Bước ngoặt cuộc đời của người mẹ có con mắc bệnh hiếm

Khoảng một tháng nay, câu chuyện của mẹ con chị Lan Hương nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Qua những đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, chị Hương chia sẻ hành trình cùng con gái là bé Hứa Ngọc Linh (9 tuổi), một bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, kiên cường vượt lên nghịch cảnh. Đồng hành trong hành trình ấy còn có một nhân vật đặc biệt, người đã giúp gia đình chị bước sang một trang mới tươi sáng hơn.

Ân tình của người lạ

Ngọc Linh mắc bệnh ly thượng bì bọng nước, một căn bệnh hiếm hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm. Từ khi chào đời, làn da của em đã vô cùng mỏng manh, dễ phồng rộp. Khi các bóng nước vỡ ra, để lại nhiều vết thương hở gây đau đớn. Càng lớn, các ngón tay và ngón chân của em bị dính liền, khiến việc cầm nắm, đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Hiếu (phải) hướng dẫn chị Hương cách bán hàng online hiệu quả Ảnh: NVCC

Do da thường xuyên tổn thương, chảy máu, cách duy nhất giúp con bớt đau là dùng loại băng gạc chuyên dụng dành cho bệnh nhân bỏng nặng để quấn bảo vệ. Trung bình cứ mỗi 2 - 3 ngày, chị Hương phải chi gần 1 triệu đồng cho tiền băng gạc.

Để phụ giúp kinh tế gia đình, chị Hương đẩy xe lăn chở Ngọc Linh đi bán vé số, tăm bông dạo ở chợ. Những năm gần đây, chị tập tành bán hàng online nhưng không mang lại hiệu quả. Chồng chị làm phụ hồ, hằng ngày đưa đón em trai của Linh đi học mẫu giáo. Gia đình 4 người hiện sống trong một căn trọ nhỏ ở P.Vỹ Dạ. Cuộc sống chật vật, nhiều lúc phải vay mượn để cầm cự qua ngày.

Nhờ mạng xã hội, chị Phan Thị Hiếu (33 tuổi, ở TP.Huế) tình cờ biết đến hoàn cảnh của hai mẹ con và đã mua hàng ủng hộ từ năm ngoái. Vì sống cùng thành phố, chị Hương chở con gái đi giao hàng tận nơi cho chị Hiếu.

Hai mẹ con chị Hương trong căn trọ nhỏ những ngày cuối năm 2025 Ảnh: NVCC

"Gọi là bán hàng nhưng thực chất nhiều người vì thương hoàn cảnh của hai mẹ con mà mua ủng hộ. Chị Hương cần một công việc có thu nhập ổn định để lo cho con lâu dài, hơn là trông chờ sự giúp đỡ từ cộng đồng", chị Hiếu trăn trở. Từ đó, thay vì "cho con cá", chị Hiếu quyết định trao cho chị Hương "chiếc cần câu".

Vốn làm trong lĩnh vực marketing online, chị Hiếu trực tiếp hướng dẫn chị Hương xây dựng kênh mạng xã hội để bán hàng bài bản hơn. Tranh thủ thời gian rảnh, chị đến khu trọ, chỉ dẫn từ cách quay, dựng video, chụp ảnh sản phẩm đến cách viết nội dung, đăng bài sao cho thu hút người xem. "Chị Hương rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi và tiến bộ nhanh. Tôi nhìn thấy rõ quyết tâm muốn thay đổi cuộc sống của chị ấy", chị Hiếu chia sẻ.

Như một phép màu

Chị Hiếu cùng chị Hương quyết định chọn dầu tràm - một sản phẩm tinh dầu thiên nhiên đặc trưng của xứ Huế, vốn được chị Hiếu tin dùng cho con gái mỗi khi đau ốm.

Nhờ được hướng dẫn cách bán hàng online bài bản, ngay trong tuần đầu tiên chị Hương đã có đơn hàng. Sự nỗ lực của hai mẹ con, cùng sự hỗ trợ tận tình của chị Hiếu, giúp kênh bán hàng nhanh chóng lan tỏa.

"Có những buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi đã thấy cả trăm tin nhắn hỏi mua. Mọi thứ đến với tôi cứ như một phép màu", chị Hương xúc động nói. Chị kể, khi được hỏi "mẹ bán được hàng, có tiền rồi thì Ngọc Linh muốn mẹ mua quà gì?", cô bé trả lời đơn giản "con không thích gì cả, con chỉ thích băng gạc thôi".

Ngoài băng gạc, Ngọc Linh còn ước mơ được đến trường như em trai, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép. Sợ con tủi thân, những lúc rảnh chị Hương lại dạy con tập viết, học chữ ngay trong căn trọ nhỏ.

Chị Hương kể, do làn da quá nhạy cảm và có nhiều vết thương hở, vào mùa nắng con gái thường xuyên bứt rứt, khó chịu và hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà. Đến mùa đông, dù trời lạnh, em cũng không thể mặc áo ấm vì sợi vải dễ dính vào da. Mỗi lần ra ngoài, chị Hương phải dùng áo choàng trùm kín người con.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày chị Hương đã có thể xử lý vài chục đơn hàng. Trong những đoạn video chia sẻ về sự thay đổi lớn của cuộc đời, lần nào người mẹ cũng rơi nước mắt. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chị Hiếu - người đã giúp chị tìm ra con đường mưu sinh bằng chính sức lao động của mình, để có thể mua cho con gái thứ mà con cần nhất: băng gạc.