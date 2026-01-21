Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bước ngoặt hạ tầng của ĐBSCL

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
21/01/2026 07:34 GMT+7

Việc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe không chỉ rút ngắn quãng đường từ trung tâm kinh tế phía nam về Đất Mũi, mà còn mở ra kỳ vọng lớn về một bước ngoặt phát triển cho toàn vùng ĐBSCL. Nhiều ý kiến cho rằng đây là 'cú hích hạ tầng' mang ý nghĩa chiến lược, nếu được vận hành và hoàn thiện đồng bộ.

Như Thanh Niên đã thông tin, 11 giờ trưa 19.1, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km chính thức được đưa vào khai thác, qua đó nối thông toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án trọng điểm quốc gia, giữ vai trò kết nối trục dọc xuyên suốt vùng ĐBSCL.

Liên kết vùng chặt chẽ hơn

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự hào hứng khi quãng đường từ TP.HCM về Cà Mau được rút ngắn đáng kể. "Trước đây, mỗi lần về quê là ám ảnh kẹt xe trên QL1, nhất là dịp lễ, tết. Nay đi cao tốc thông suốt, cảm giác như Cà Mau gần hơn hẳn. Theo tôi, tuyến cao tốc này không chỉ giải quyết bài toán đi lại, mà còn tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân toàn vùng", BĐ Quốc Lâm chia sẻ.

Bước ngoặt hạ tầng ĐBSCL với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra cơ hội mới - Ảnh 1.

Điểm nút giao với đường Xuyên Á, điểm cuối cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

ẢNH: G.B

Nhiều ý kiến cho rằng tuyến đường này đã giúp phá bỏ "rào cản địa lý" tồn tại suốt nhiều thập niên. "Cà Mau từng bị xem là điểm cuối, đi đâu cũng xa. Cao tốc thông xe là cách trả lại vị thế cho vùng đất cực Nam, không còn cảm giác bị tách rời khỏi các trung tâm phát triển", BĐ Thúy An nhận xét.

Ở góc độ kinh tế, việc giảm chi phí logistics là lợi ích rõ ràng nhất. BĐ Minh Khang phân tích: "Thủy hải sản, nhất là con tôm Cà Mau, lâu nay chịu chi phí vận chuyển rất cao. Khi thời gian đi cảng và sân bay được rút ngắn, sức cạnh tranh của thủy hải sản, nông sản miền Tây sẽ tăng lên đáng kể".

Cạnh đó, không ít BĐ đặt kỳ vọng vào cú hích du lịch. Theo BĐ Ngọc Hà, cao tốc không chỉ đưa khách đến nhanh hơn mà còn thay đổi cách nhìn về miền Tây: "Khi việc di chuyển thuận tiện, các tour cuối tuần, du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng ở Đất Mũi sẽ có cơ hội bùng nổ. Điều quan trọng là địa phương phải sẵn sàng đón dòng khách mới".

Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cao tốc chỉ phát huy hết giá trị khi được vận hành đồng bộ. Vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là hệ thống trạm dừng nghỉ. "Đường dài nhưng thiếu chỗ dừng chân sẽ gây mệt mỏi cho tài xế, nhất là lái xe đường xa. Trạm dừng nghỉ không chỉ để ăn uống mà còn là yếu tố an toàn", BĐ Thanh Bình nêu ý kiến.

Một mối quan tâm khác là ý thức giao thông. Thực tế tại một số tuyến cao tốc mới thông xe cho thấy tình trạng xe máy đi vào cao tốc hoặc người dân tự ý tháo dỡ rào chắn vẫn xảy ra. BĐ Hải Sơn khuyến cáo: "Hạ tầng hiện đại nhưng nếu ý thức không theo kịp thì nguy cơ tai nạn rất lớn. Cần tuyên truyền và xử phạt nghiêm ngay từ đầu".

Ở góc nhìn dài hạn, một số BĐ cho rằng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển vùng. "Đường đã mở, nhưng phải song hành với quy hoạch logistics, khu công nghiệp, du lịch và đô thị ven tuyến. Nếu không, cao tốc sẽ chỉ là con đường để đi qua, chưa đủ để giữ lại giá trị cho địa phương", BĐ Thanh Vân phân tích.

"Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe không chỉ là sự kiện giao thông đơn thuần, mà là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược với vùng ĐBSCL. Vì vậy hạ tầng phải đi cùng quản lý hiệu quả, ý thức giao thông và tầm nhìn phát triển dài hạn. Khi đó, "đột phá chiến lược" mới thực sự đi vào đời sống và tạo ra thay đổi bền vững cho miền đất cực Nam của Tổ quốc", BĐ Văn Tín viết.

Lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong giai đoạn đầu vận hành. Đây là thời điểm "vàng" để thiết lập kỷ cương giao thông trên cao tốc. Làm nghiêm từ đầu sẽ tránh được những thói quen xấu về sau.

Hồng Phúc

Không chỉ người đi cao tốc được lợi, tôi nghĩ người dân sống dọc QL1 cũng sẽ được giảm áp lực đáng kể. Xe tải, xe đường dài lên cao tốc hết thì quốc lộ bớt ồn ào, tai nạn cũng giảm. Đây là lợi ích gián tiếp nhưng rất lớn cho đời sống người dân.

Thành Đạt

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
