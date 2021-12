Bưởi Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Mỹ sau 60 ngày nữa

Ngày 29.12.2021, tại Phòng khánh tiết của UBND tỉnh Long An, Hội khuyến học tỉnh Long An phối hợp với ​Công ty 4 Oranges Co., Ltd ​tổ chức buổi Lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học tỉnh Long An năm học 2021 - 2022.