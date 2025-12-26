Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

BVBank bầu lại hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/12/2025 16:34 GMT+7

Ngày 26.12, Ngân hàng Bản Việt - BVBank (BVB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 nhằm bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 và cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỉ đồng.

Theo đó, HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 thành viên gồm ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Phạm Quang Khánh, ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập). Trong vòng 90 ngày, HĐQT BVBank sẽ bầu bổ sung thêm thành viên độc lập thứ 2 nằm trong HĐQT. Ban Kiểm soát BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 5 thành viên gồm ông Lý Công Nha, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bà Bùi Thị Quanh.

BVBank bầu lại hội đồng quản trị, ban kiểm soát - Ảnh 1.

BVBank bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: T.T

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo quy định luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức, ông Ngô Quang Trung - nguyên Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thanh Phượng - nguyên Thành viên HĐQT và hiện là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, bà Phan Thị Hồng Lan - nguyên Trưởng ban Kiểm soát sẽ không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tư cách là thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát để tuân thủ theo quy định pháp luật. Riêng bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng BVBank với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự nhằm đảm bảo BVBank hoạt động đúng định hướng, bền vững theo chiến lược đã đề ra trong giai đoạn 2025 - 2030.

HĐQT và Ban Kiểm soát của BVBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều là những nhà lãnh đạo đã gắn bó lâu năm cùng BVBank trên nhiều cương vị khác nhau, phối hợp với các nhân tố mới với nhiều kinh nghiệm và trình độ cao từ các tổ chức tài chính lớn. HĐQT gắn liền với Ủy ban chiến lược và đổi mới quyết tâm tiếp tục định hướng phát triển toàn diện BVBank, phát huy tốt mọi cơ hội để góp phần vào sự phát triển nhanh, mạnh trong nhịp phát triển chung của đất nước.

Một nội dung khác quan trọng được đệ trình tại đại hội và được thông qua đó là phương án tăng vốn điều lệ năm 2026. Vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng là 6.408 tỉ đồng, dự kiến tăng thêm  3.504 tỉ đồng vào năm 2026, trong đó phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 2:1 là 3.204 tỉ đồng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (ESOP) là 300 tỉ đồng. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng là 9. 912 tỉ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ là đòn bẩy rất lớn để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh của BVBank trên thị trường.

