Cả đêm qua và cho đến sáng nay khu vực hiện trường công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai gấp rút. Tuy nhiên theo Giám đốc Sở GVTT Đồng Tháp thì phương án tiếp cận có thay đổi đôi chút.

8 giờ sáng nay, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Đồng Tháp cho biết: Khi hoàn thành 1 mũi khoan cọc nhồi thì phát hiện trụ móng cọc mà cháu bé rơi vào có xu hướng lệch nên phương án khoan cọc nhồi được tính toán lại, tránh gây nguy hiểm cho bé.

Theo ông Bảo thì việc triển khai khoan cọc nhồi phát hiện địa chất không thuận lợi cho phương án này vì móng cọc có 2 mối nối (đoạn 12 và 24 mét). Do vậy, ngoài việc khoan thì việc nhổ cọc cũng có thể có nguy cơ làm gãy mối nối. Chính vì vậy lực lượng cứu hộ đã chuyển phương án sang thận trọng chắc chắn để đảm bảo an toàn cho bé.

Ông Lê Hoàng Bảo cho biết, qua triển khai khoan cọc nhồi để thực hiện cứu hộ bé Hạo Nam, lực lượng cứu hộ phát hiện địa chất nơi cọc móng bê tông nơi bé bị mắc kẹt không thuận lợi cho phương án khoan cọc nhồi cứu hộ. Sau khi khoan được một hố khoan, cọc bê tông mà bé bị rơi vào có hiện tượng bị nghiêng lệch. Vì để đảm bảo an toàn cho bé Hạo Nam, lực lượng cứu hộ chuyển sang phương án triển khai khoan cọc nhồi thận trọng, chắc chắn.

Theo ông Bảo qua trao đổi với anh Thái Lý Tấn Tài, cha ruột của bé Hạo Nam, gia đình muốn đảm bảo an toàn nhất cho bé bất kể cả trong tình huống bé tử vong. Do cọc bê tông mà bé Hạo Nam rơi vào đóng sâu trong lòng đất 35m, gồm 3 đoạn với 2 mối nối nên lực lượng cứu hộ lo lắng trong trường hợp bé Hạo Nam đang bị mắc kẹt ở vị trí các mối nối, quá trình nhổ cọc lên có thể bị đứt gãy vị trí mối nối, không đảm bảo an toàn cho bé. Vì thế việc cứu hộ phải thận trọng và thời gian cứu hộ có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Diễn tiến vụ tai nạn 11 giờ 30 phút trưa ngày 31.12.2022, có khoảng 4 trẻ em ở xã Phú Lợi trong đó em Thái Lý Hạo Nam đến chơi ở khu vực thi công cầu Rọc Sen thuộc tuyến đường ĐT-857.

Lúc này Hạo Nam bất ngờ bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng bên trong có đường kính 25 cm, đã được đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Các em đi cùng với Nam tri hô để người lớn gần đó cùng gia đình ứng cứu, tuy nhiên không thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương để xử lý.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án cứu hộ.

Để cứu hộ cháu bé bị nạn, lực lượng cứu hộ đã dùng nhiều phương án và bơm liên tiếp oxy và truyền nước uống để Nam cầm cự.

18 giờ ngày 1.1, máy khoan cọc nhồi được chuyển từ H.Tháp Mười sang để thực hiện phương án khoan đất xung quanh, nhổ cọc mà bé bị rơi vào lên.

Cả đêm 1.1 và rạng sáng 2.1, việc cứu hộ chuyển sang phương án thận trọng, chắc chắn vì sợ nguy cơ gãy mối nối cọc, gây nguy hiểm cho bé.

Trước đó đến hơn 0 giờ ngày 2.1.2023, công tác khoan cọc nhồi sắp hoàn tất. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành ghép các lá sắt để cố định và giữ vững phần đất xung quanh để chuẩn bị có thể nhổ cọc bê tông mà cháu bé rơi vào.

Hiện tại, lực lượng Chỉ đạo công tác cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp chưa có phát ngôn nào thêm.

PV Thanh Niên vẫn đang bám trụ tại hiện trường, cũng giống với tất cả mọi người có mặt ở đây, ai cũng đang nín thở nguyện cầu một phép màu xảy ra và bé Hạo Nam sẽ được bình an.





Các phương án tiếp cận bé Hạo Nam đều không có kết quả Đến 18 giờ hôm 1.1, lực lượng chức năng đã đủ nhiều phương án để tiếp cận và cập nhật tình hình của cháu bé đang bị mắc kẹt trong trụ móng cọc. Các phương án đã sử dụng là: Đưa ống nhòm chuyên dụng quân đội để tiếp cận hình ảnh của bé. Đưa camera hồng ngoại để quan sát. Đồng thời, dùng điện thoạt bật chế độ quay video đưa xuống lòng ống để quan sát tình trạng của cháu bé bị nạn nhưng vẫn không tiếp cận được bé. Khi đưa điện thoại xuống cọc bê tông chỉ chạm lớp đất bên dưới mà không chạm được bé.

PV Thanh Niên vẫn đang bám trụ tại hiện trường, cũng giống với tất cả mọi người có mặt ở đây, ai cũng đang nín thở nguyện cầu một phép màu xảy ra và bé Hạo Nam sẽ được bình an. Công tác cứu hộ vẫn đang gấp rút diễn ra với hy vọng sớm tiếp cận sớm nhất với cháu bé.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về vụ cứu hộ này đến bạn đọc khi có diễn tiến mới trong các bản tin tiếp theo.

Từ 22 giờ đêm qua (1.1), việc khoan cọc nhồi đã được triển khai. Mũi khoan đã được khoan quanh vị mố cọc trí bé bị tai nạn. Các lực lượng cứu hộ và hậu cần đang chạy đua với thời gian cứu hộ cho cháu bé.

Báo chí chỉ được tác nghiệp từ xa, không được tiếp cận hiện trường. Mọi sự ra vô hiện trường đều được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác cứu hộ trong cả ngày hôm qua vẫn tiếp tục rất khẩn trương với hàng trăm người tham gia từ bảo vệ hiện trường đến thực hiện khoan cọc nhồi. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vẫn túc trực chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Lê Hoàng Bảo cho biết thêm: "Phương pháp cứu hộ của chúng tôi là phải nhổ cọc có bé bị nạn kẹt bên trong lên. Bởi, phương pháp chui vào lòng cọc để cứu hộ là không khả thi vì lòng cọc quá nhỏ nên phải tìm phương pháp làm sao tạo lực ma sát của đất thấp nhất để nhổ cọc lên. Bởi không khoan đất xung quanh thì lực ma sát khiến cọc bám vào đất thì không có cách nào nhổ cọc lên được".

Tối qua, thông tin nhanh với báo chí, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trước mắt là phải làm sao cứu hộ cháu bé, còn sai thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Sự cố là không mong muốn, công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây. Đơn vị thi công có đuổi các cháu ra, tuy nhiên khi anh em nghỉ trưa thì mấy cháu quay lại là ngoài mong muốn của tất cả. Qua đây chúng tôi phải chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn thi công công trình".

Gia cảnh khó khăn Anh Giang - cậu ruột của bé Thái Lý Hạo Nam cho biết: hoàn cảnh của anh Tài - chị Mỹ Linh (em anh Giang, ba mẹ bé Nam) khó khăn. Vợ chồng anh Tài có 1.000m2 đất trồng ớt. Thế nhưng do trồng ớt không đạt nên rơi vào cảnh nợ nần. Hiện chị Linh phải nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi (em của Nam) nên chủ yếu ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hai anh em. Anh Tài thì chăm sóc ruộng ớt và đi làm thuê. Bé Hạo Nam đang học lớp 5 trường tiểu học của xã. Từ khi bé Nam bị nạn, chị Linh liên tục ngất xỉu.

Ông Bảo cho biết thêm: "Tôi khẳng định việc xảy ra tai nạn là không ngờ, đau lòng. Chúng tôi phải tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để cứu hộ. Đây là việc đầu tiên”.