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Thời sự Dân sinh

Cá heo nặng 300 kg bị thương, dạt vào bờ ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong

Một con cá heo nặng khoảng 300 kg, dài khoảng 2,6 m bị thương trôi dạt vào bờ kè sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) được người dân phát hiện.

Chiều 28.7, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết con cá heo nặng khoảng 300 kg, dài khoảng 2,6 m vừa trôi dạt vào bờ kè sông Trà Bồng, thuộc xã Vạn Tường.

Quảng Ngãi: Cá heo nặng khoảng 300 kg dạt vào bờ - Ảnh 1.

Cá heo nặng khoảng 300 kg trôi dạt vào bờ kè sông ở Quảng Ngãi

ẢNH: MINH HẰNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, người dân phát hiện con cá heo mũi chai trôi dạt vào mép nước phía đông bờ kè sông Trà Bồng, cách cầu Trà Bồng (cũ) khoảng 1 km về phía nam. Thời điểm được phát hiện, cá heo vẫn còn sống nên nhiều người đã hợp sức đưa ra khu vực nước sâu với hy vọng cá có thể tự bơi trở lại biển. Tuy nhiên, do kiệt sức, cá liên tục trôi dạt vào bờ.

Trên thân cá heo xuất hiện nhiều vết trầy xước. Nhận thấy cá không còn khả năng tự bơi ra vùng nước sâu để sinh tồn, người dân đã đưa cá lên bờ chăm sóc, đồng thời chuẩn bị các thủ tục theo tín ngưỡng truyền thống của cư dân vùng biển.

Quảng Ngãi: Cá heo nặng khoảng 300 kg dạt vào bờ - Ảnh 2.

Bờ kè sông Trà Bồng, nơi cá heo trôi dạt vào

ẢNH: MINH HẰNG

Trong đời sống văn hóa của ngư dân, cá heo được tôn kính với tên gọi "cá Ông", là biểu tượng của sự chở che, phù trợ ngư dân vượt qua sóng to, gió lớn. Vì vậy, khi cá Ông dạt vào bờ hoặc chết, ngư dân thường tổ chức an táng theo phong tục truyền thống, thể hiện sự tri ân và lòng tôn kính đối với loài vật được xem là linh thiêng.

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