Cà Mau: 3 xã không có tệ nạn ma túy

Ngày 17.12, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024 (số liệu từ ngày 1.11.2023 đến ngày 31.10.2024), cho thấy, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là liên quan đến ma túy và tội phạm kinh tế.

Trong năm 2024, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khởi tố 212 vụ với 289 bị can liên quan đến tội phạm ma túy, tăng 26 vụ và 59 bị can so với năm 2023. Tang vật thu giữ gồm hơn 11 gram heroin, 4,62 kg và 544 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật là 2 kg ma túy đá bị lực lượng Công an Cà Mau thu giữ vào rạng sáng ngày 26.9 vừa qua. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng cũng đã xử phạt hành chính 1.430 vụ với 1.584 người, thu nộp ngân sách hơn 2 tỉ đồng, tăng 531 vụ và 503 người so với năm trước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, có 98/101 xã, phường, thị trấn tồn tại tệ nạn ma túy, tăng thêm 6 địa bàn so với năm 2023. 3 địa phương không ghi nhận tệ nạn ma túy là xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời và 2 xã của H.Năm Căn là xã Hiệp Tùng và Tam Giang.

Lực lượng chức năng đang quản lý 848 người sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 252 người, tương đương 42%) và 639 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 97 người, tương đương 7,9%).

Trong lĩnh vực kinh tế, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 14 vụ với 31 bị can, gồm các hành vi vi phạm như: 2 vụ mua bán trái phép hóa đơn (7 bị can); 1 vụ trốn thuế (7 bị can); 1 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả (3 bị can); 1 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (1 bị can); 1 vụ vi phạm quy định về sử dụng đất đai (1 bị can); 1 vụ vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (1 bị can); 1 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (1 bị can); 1 vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (4 bị can)...