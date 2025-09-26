Cà Mau: 'Cò lúa' lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của nông dân

Chiều 26.9, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Liên Việt Triều (36 tuổi, ở P.Giá Rai, Cà Mau) 8 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Liên Việt Triều tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Triều hành nghề mua bán lúa tại TX.Giá Rai, Bạc Liêu (cũ) và nhiều tỉnh, thành lân cận. Triều thường mua lúa rồi bán lại cho các công ty, chủ vựa; đồng thời làm trung gian mai mối (cò lúa) cho các ghe mua lúa để hưởng tiền chênh lệch.

Từ năm 2019 - 2021, Triều nhiều lần vay ngân hàng, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng, bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến cuối 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, việc kinh doanh thua lỗ, Triều lâm vào cảnh nợ nần.

Để có tiền xoay xở, Triều nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bà con nông dân. Cụ thể, vụ lúa năm 2022, Triều đặt cọc mua lúa của nhiều hộ dân ở địa phương rồi liên hệ cho một công ty thu mua lúa để đưa ghe đến cân, nhận lúa trực tiếp từ người dân.

Theo thỏa thuận, Triều sẽ thanh toán tiền cho người dân, còn công ty thanh toán lại cho Triều. Tuy nhiên, sau khi công ty trả tiền đầy đủ, Triều không thanh toán cho người dân như cam kết mà chiếm đoạt để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Khi người dân đòi tiền, Triều liên tục viện lý do công ty chậm chi trả, hẹn khất nhiều ngày. Bằng thủ đoạn trên, Triều đã chiếm đoạt của 10 hộ dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.