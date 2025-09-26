Cà Mau: Cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Bạc Liêu bị phạt 11 năm tù

Chiều tối 26.9, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Thiện, 42 tuổi, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu (cũ) 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, Lê Hoàng Nhạc (39 tuổi), cựu nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Bạc Liêu, bị phạt 10 năm tù.

Bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, ngày 2.12.2018, vợ chồng ông N.V.T (58 tuổi, ở P.5, TP.Bạc Liêu cũ) có đơn gửi UBND TP.Bạc Liêu xin chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại đô thị) và đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa cho thửa đất số 262, tờ bản đồ số 18, diện tích 2.999 m2, tại khóm 3, P.2, TP.Bạc Liêu.

Ngày 28.12.2018, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Bạc Liêu đo đạc thành 3 thửa mới, gồm: thửa đất số 113, tờ bản đồ số 41, diện tích 866,23 m2; thửa đất số 114, tờ bản đồ số 41, diện tích 1.024,61 m2; thửa đất số 115, tờ bản đồ số 41, diện tích 1.108,16 m2.

Ngày 19.1.2019, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Bạc Liêu có phiếu chuyển thông tin gửi Chi cục Thuế TP.Bạc Liêu xác định nghĩa vụ tài chính đối với 2 thửa đất số 113 và 114, tờ bản đồ số 41, có tổng diện tích 1.890,84 m2 là "đất ở tối thiểu". Phiếu chuyển do Dương Tấn Thiện ký.

Từ căn cứ trên, Chi cục Thuế TP.Bạc Liêu xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với 2 thửa số 113 và 114 là 320.000 đồng/m2. Sau khi trừ đi giá của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản) là 37.500 đồng/m2 thì số tiền sử dụng đất ông N.V.T phải nộp chỉ hơn 537 triệu đồng.

Tuy nhiên, Công văn số 1778 ngày 10.9.2021 của Sở TN-MT Bạc Liêu (cũ) xác định: Vị trí 2 thửa đất 113, 114 có chiều sâu nhỏ hơn 30 m, tính từ chỉ giới quy hoạch đường Châu Thị Tám, có một mặt tiếp giáp đường Châu Thị Tám (Khu dân cư P.2, TP.Bạc Liêu) thuộc vị trí 1. Do đó, tổng số tiền ông N.V.T phải nộp hơn 4,7 tỉ đồng. Do xác định sai vị trí đất nên số tiền thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định trách nhiệm trong vụ việc trên thuộc về bị cáo Thiện và Nhạc do trực tiếp xác định 2 thửa đất số 113 và 114 "là đất có vị trí tối thiểu" trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính không đúng theo Quyết định số 66 ngày 24.12.2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Bị cáo Thiện và Nhạc đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, không nghiên cứu kỹ tài liệu hồ sơ dẫn đến xác định sai vị trí thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Từ đó dẫn đến hậu quả làm thất thu ngân sách nhà nước số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.