Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Bạc Liêu bị phạt 11 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/09/2025 21:27 GMT+7

Gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỉ đồng, ông Dương Tấn Thiện, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Bạc Liêu cũ, bị TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên phạt 11 năm tù.

Chiều tối 26.9, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Thiện, 42 tuổi, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu (cũ) 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, Lê Hoàng Nhạc (39 tuổi), cựu nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Bạc Liêu, bị phạt 10 năm tù.

- Ảnh 1.

Bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, ngày 2.12.2018, vợ chồng ông N.V.T (58 tuổi, ở P.5, TP.Bạc Liêu cũ) có đơn gửi UBND TP.Bạc Liêu xin chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại đô thị) và đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa cho thửa đất số 262, tờ bản đồ số 18, diện tích 2.999 m2, tại khóm 3, P.2, TP.Bạc Liêu.

Ngày 28.12.2018, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Bạc Liêu đo đạc thành 3 thửa mới, gồm: thửa đất số 113, tờ bản đồ số 41, diện tích 866,23 m2; thửa đất số 114, tờ bản đồ số 41, diện tích 1.024,61 m2; thửa đất số 115, tờ bản đồ số 41, diện tích 1.108,16 m2.

Ngày 19.1.2019, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP.Bạc Liêu có phiếu chuyển thông tin gửi Chi cục Thuế TP.Bạc Liêu xác định nghĩa vụ tài chính đối với 2 thửa đất số 113 và 114, tờ bản đồ số 41, có tổng diện tích 1.890,84 m2 là "đất ở tối thiểu". Phiếu chuyển do Dương Tấn Thiện ký.

Từ căn cứ trên, Chi cục Thuế TP.Bạc Liêu xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với 2 thửa số 113 và 114 là 320.000 đồng/m2. Sau khi trừ đi giá của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản) là 37.500 đồng/m2 thì số tiền sử dụng đất ông N.V.T phải nộp chỉ hơn 537 triệu đồng.

Tuy nhiên, Công văn số 1778 ngày 10.9.2021 của Sở TN-MT Bạc Liêu (cũ) xác định: Vị trí 2 thửa đất 113, 114 có chiều sâu nhỏ hơn 30 m, tính từ chỉ giới quy hoạch đường Châu Thị Tám, có một mặt tiếp giáp đường Châu Thị Tám (Khu dân cư P.2, TP.Bạc Liêu) thuộc vị trí 1. Do đó, tổng số tiền ông N.V.T phải nộp hơn 4,7 tỉ đồng. Do xác định sai vị trí đất nên số tiền thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định trách nhiệm trong vụ việc trên thuộc về bị cáo Thiện và Nhạc do trực tiếp xác định 2 thửa đất số 113 và 114 "là đất có vị trí tối thiểu" trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính không đúng theo Quyết định số 66 ngày 24.12.2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Bị cáo Thiện và Nhạc đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, không nghiên cứu kỹ tài liệu hồ sơ dẫn đến xác định sai vị trí thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Từ đó dẫn đến hậu quả làm thất thu ngân sách nhà nước số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu

Ông Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Khám phá thêm chủ đề

đất đai cà mau văn phòng đăng ký đất đai lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ chuyển mục đích sử dụng đất tiền sử dụng đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận