Cà Mau đặt hàng giải mã gen cua, thúc đẩy nuôi tôm công nghệ

Ngày 18.9, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Cà Mau họp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tại cuộc họp, nhiều nội dung mới được đưa ra, trong đó nổi bật là định hướng giải mã gen cua, phát triển nuôi tôm công nghệ cao và xây dựng trung tâm bảo tồn giống thủy sản cho cả vùng.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ phát triển đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách với các địa phương khác

ẢNH: G.B

Theo Sở Khoa học - Công nghệ Cà Mau, tỉnh đã làm việc với Trường đại học Queensland (Úc) và Quỹ Vingroup để triển khai dự án giải mã gen cua với tổng kinh phí dự kiến 10 triệu USD. Mục tiêu của dự án là bảo tồn nguồn gen cua bản địa quý, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành nuôi cua bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh của Cà Mau trên thị trường trong và ngoài nước.

Song song với nghiên cứu gen cua, Cà Mau đang nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn. Đây là mô hình nuôi ít thay nước, kiểm soát môi trường chặt chẽ, vừa nâng cao năng suất, vừa bảo đảm an toàn sinh học. Nhiều hộ dân tham gia thí điểm đã đạt kết quả khả quan, được coi là tiền đề để địa phương mở rộng sản xuất quy mô lớn.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh việc nhân rộng ngay những mô hình công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả ẢNH: G.B

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng đổi mới sáng tạo không chỉ là khái niệm, mà phải thể hiện bằng việc làm cụ thể như nuôi tôm công nghệ, trồng lúa chất lượng cao hay nâng tầm sản phẩm OCOP để có thương hiệu. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý hạ tầng số của tỉnh còn yếu, cơ quan nhà nước chậm số hóa, cần khắc phục nhanh để đồng bộ với tiến trình đổi mới.

Ở góc nhìn khác, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy, cho rằng Cà Mau đã chuyển biến tích cực về chuyển đổi số, nhưng còn hạn chế ở khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đề nghị tỉnh sớm thành lập trung tâm bảo tồn giống thủy sản, trước mắt tập trung nghiên cứu sâu về cua và tôm, là 2 thế mạnh chiến lược của địa phương. Làm giống sẽ đem lại giá trị gia tăng cao hơn nhiều lần so với nuôi thương phẩm, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh yếu tố "dữ liệu" trong triển khai Nghị quyết 57. Ông yêu cầu các cơ quan Đảng phải số hóa mạnh mẽ, từ Văn phòng Tỉnh ủy đến các ban, đoàn thể. Quá trình triển khai cần làm thí điểm, giám sát, rút kinh nghiệm thay vì triển khai đại trà, và đặc biệt dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung".



