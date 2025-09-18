Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cà Mau đặt hàng giải mã gen cua, thúc đẩy nuôi tôm công nghệ

Gia Bách
Gia Bách
18/09/2025 19:37 GMT+7

Cà Mau đặt hàng giải mã gen cua với đối tác quốc tế, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao và định hướng xây dựng trung tâm bảo tồn giống thủy sản cho cả vùng.

Ngày 18.9, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Cà Mau họp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tại cuộc họp, nhiều nội dung mới được đưa ra, trong đó nổi bật là định hướng giải mã gen cua, phát triển nuôi tôm công nghệ cao và xây dựng trung tâm bảo tồn giống thủy sản cho cả vùng.

Cà Mau đặt hàng giải mã gen cua, thúc đẩy nuôi tôm công nghệ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ phát triển đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách với các địa phương khác

ẢNH: G.B

Theo Sở Khoa học - Công nghệ Cà Mau, tỉnh đã làm việc với Trường đại học Queensland (Úc) và Quỹ Vingroup để triển khai dự án giải mã gen cua với tổng kinh phí dự kiến 10 triệu USD. Mục tiêu của dự án là bảo tồn nguồn gen cua bản địa quý, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành nuôi cua bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh của Cà Mau trên thị trường trong và ngoài nước.

Song song với nghiên cứu gen cua, Cà Mau đang nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn. Đây là mô hình nuôi ít thay nước, kiểm soát môi trường chặt chẽ, vừa nâng cao năng suất, vừa bảo đảm an toàn sinh học. Nhiều hộ dân tham gia thí điểm đã đạt kết quả khả quan, được coi là tiền đề để địa phương mở rộng sản xuất quy mô lớn.

Cà Mau đặt hàng giải mã gen cua, thúc đẩy nuôi tôm công nghệ- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh việc nhân rộng ngay những mô hình công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả

ẢNH: G.B

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng đổi mới sáng tạo không chỉ là khái niệm, mà phải thể hiện bằng việc làm cụ thể như nuôi tôm công nghệ, trồng lúa chất lượng cao hay nâng tầm sản phẩm OCOP để có thương hiệu. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý hạ tầng số của tỉnh còn yếu, cơ quan nhà nước chậm số hóa, cần khắc phục nhanh để đồng bộ với tiến trình đổi mới.

Ở góc nhìn khác, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy, cho rằng Cà Mau đã chuyển biến tích cực về chuyển đổi số, nhưng còn hạn chế ở khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đề nghị tỉnh sớm thành lập trung tâm bảo tồn giống thủy sản, trước mắt tập trung nghiên cứu sâu về cua và tôm, là 2 thế mạnh chiến lược của địa phương. Làm giống sẽ đem lại giá trị gia tăng cao hơn nhiều lần so với nuôi thương phẩm, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh yếu tố "dữ liệu" trong triển khai Nghị quyết 57. Ông yêu cầu các cơ quan Đảng phải số hóa mạnh mẽ, từ Văn phòng Tỉnh ủy đến các ban, đoàn thể. Quá trình triển khai cần làm thí điểm, giám sát, rút kinh nghiệm thay vì triển khai đại trà, và đặc biệt dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung".


Tin liên quan

Cà Mau chi 536 tỉ đồng phát triển thủy sản bền vững

Cà Mau chi 536 tỉ đồng phát triển thủy sản bền vững

Với 536 tỉ đồng từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới và ngân sách tỉnh, Cà Mau đặt mục tiêu nâng cấp hạ tầng, tổ chức lại sản xuất và bảo vệ nguồn lợi biển, hướng tới ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Nghị quyết 57 Vingroup tôm thẻ chân trắng cua Số hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận