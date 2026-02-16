Cà Mau giao thừa quảng trường chật kín người, pháo hoa thắp niềm tin năm mới

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng chào Xuân Bính Ngọ 2026, vùng đất địa đầu cực Nam khoác lên diện mạo rực rỡ khi Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn người dân và du khách. Gần giao thừa, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, không chỉ để thưởng thức nghệ thuật mà còn để cùng chia sẻ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của tỉnh trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn người dân và du khách ẢNH: G.B

Tâm điểm của đêm giao thừa là chương trình nghệ thuật "Xuân đoàn kết, tết ấm no, lo mọi nhà đều có tết". Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề cho năm mới với quyết tâm đạt nhiều thắng lợi.

Gần đến giao thừa dòng người đổ về quảng trường càng đông ẢNH: G.B

Trong 90 phút, chương trình tái hiện sinh động bức tranh kinh tế - xã hội nổi bật năm 2025 qua hai phần "Mùa Xuân có Đảng" và "Đất nước vào Xuân". Những tiết mục dàn dựng công phu khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử và tinh thần tự lực, tự cường của vùng đất cực Nam.

Tại điểm Quảng trường Phan Ngọc Hiển được bố trí 120 giàn pháo hoa tầm thấp cao 70–90 mét ẢNH: G.B

Ngay sau chương trình nghệ thuật, bầu trời Cà Mau bừng sáng với màn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại 5 điểm bắn. Riêng khu vực phường An Xuyên bố trí 120 giàn pháo hoa tầm thấp cao 70–90 mét tạo nên những hiệu ứng hoa cúc kép, mưa vàng, cây cọ đỏ, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới trong niềm hân hoan của cộng đồng.

Đến đêm 29 tết, phần lớn tiểu thương phấn khởi vì tiêu thụ thuận lợi, kịp thu dọn về sum họp gia đình ẢNH: G.B

Song hành không khí lễ hội, thị trường hoa tết ghi nhận sức mua khởi sắc với chợ hoa kiểng và dưa hấu quy mô 234 quầy hàng tấp nập khách. Việc bố trí gian hàng dọc các tuyến đường chính khu dân cư Minh Thắng, tiếp giáp quảng trường, tạo không gian mua sắm thuận tiện và hiện đại. Đến đêm 29 tháng Chạp, phần lớn tiểu thương phấn khởi vì tiêu thụ thuận lợi, kịp thu dọn về sum họp gia đình.

Những nụ cười của người bán hòa cùng niềm vui người mua đã khép lại đêm giao thừa bằng bức tranh xuân trọn vẹn, ấm áp trên vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc.