Cà Mau: Hơn 35 tỉ đồng trùng tu 2 công trình tri ân dịp 27.7

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), sáng 27.7, UBND tỉnh Cà Mau khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án), trong tổng kinh phí hơn 35 tỉ đồng, dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được đầu tư 29 tỉ đồng để cải tạo các khu mộ, đài tưởng niệm, nhà truyền thống, nhà bia ghi danh, tượng đài các chiến sĩ Mậu Thân, hệ thống sân đường nội bộ, chiếu sáng và cây xanh. Dự án trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai có kinh phí 6,1 tỉ đồng, gồm đền thờ, nhà quản lý, bức phù điêu, sân đường, cổng, hàng rào và cảnh quan.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các đại biểu bấm nút khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai ẢNH: G.B

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết sau nhiều năm sử dụng, 2 công trình đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, một số hạng mục bị sụt lún, ngập cục bộ khi mưa lớn, phần mộ và nhà bia ghi danh bị hư hỏng. Do vậy việc sửa chữa, nâng cấp được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm cảnh quan khang trang, đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị của các công trình như những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ẢNH: G.B

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Cà Mau cũng triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa 369 căn nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với kinh phí hơn 24,7 tỉ đồng; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, bàn giao mẫu ADN hài cốt liệt sĩ và chỉnh trang các nghĩa trang, công trình ghi công trên địa bàn.