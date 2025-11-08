Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Khởi tố cán bộ quản lý hồ sơ bồi thường lừa đảo tiền tỉ

Gia Bách
Gia Bách
08/11/2025 14:13 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố Phạm Văn Liệt, nguyên cán bộ Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Đông Bắc, do lợi dụng nhiệm vụ được giao để lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Liệt (40 tuổi, ở P.Tân Thành, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Phạm Văn Liệt được tại ngoại để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, Phạm Văn Liệt được Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Đông Bắc giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau.

- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Liệt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lợi dụng việc nắm rõ danh sách các hộ đã và chưa nhận tiền bồi thường, Liệt bàn bạc với L.N.N. (58 tuổi, ở xã Tam Giang, Cà Mau) tìm cách mượn hồ sơ bồi thường nhưng không được hưởng suất tái định cư để N. thực hiện hợp đồng ủy quyền với người mua các suất tái định cư, bán quyết định thu hồi, biên bản bồi thường với tổng số tiền 2,9 tỉ đồng.

Hành vi của Liệt và đồng phạm bị xác định đã lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý hồ sơ bồi thường để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan nhà nước và làm phát sinh khiếu nại của người dân có đất trong dự án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong vụ án lừa đảo trên.

