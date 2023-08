Cà Mau: Tài sản không thế chấp, bỗng dưng bị kê biên bán đấu giá?

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, xem xét việc kê biên tài sản tại dự án Khu dân cư An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và thi hành các bản án theo quy định của pháp luật.