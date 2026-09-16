Cà Mau yêu cầu tính lại mức hỗ trợ 13 trụ dừa của người khiếu nại

Ngày 16.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này vừa có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Trần Thị Cẩm Nhung (ở ấp Thị Trấn A, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau).

Bà Nhung khiếu nại Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 30.12.2025 của Chủ tịch UBND xã Đông Hải về mức bồi thường, hỗ trợ khác đối với bà và ông Trần Văn Thuận do bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão và Bến cá Cái Cùng.

Cà Mau yêu cầu tính lại mức hỗ trợ 13 trụ dừa cho bà Trần Thị Cẩm Nhung ẢNH: G.B

Bà yêu cầu tính toán lại, bồi thường và hỗ trợ bổ sung 7 hạng mục, gồm nền bê tông nhà xưởng cùng công đào đắp, san lấp cát; phần san lấp và nền bê tông dưới mái che; 13 trụ dừa; công bồi đắp nền dưới mái che; 4 trụ bê tông của giàn cẩu nâng; nền nhà kho và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, ngày 17.4.2026, Chủ tịch UBND xã Đông Hải ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND, chấp nhận một phần khiếu nại liên quan việc hỗ trợ kè tường chắn gió có trụ, đà bê tông cốt thép, diện tích ngang 6,4 m, dài 10,1 m, cao 2,5 m; không chấp nhận các nội dung còn lại.

Không thể tính trụ dừa như cây ăn trái

Kết quả xác minh cho thấy, phần đất bà Nhung sử dụng bị ảnh hưởng bởi dự án không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc hành lang bảo lưu kênh thủy lợi. Vì vậy, bà Nhung không thuộc đối tượng được bồi thường về đất.

Theo chính sách hỗ trợ khác do Chủ tịch UBND xã Đông Hải quyết định, hộ ông Trần Văn Thuận và bà Trần Thị Cẩm Nhung được hỗ trợ bằng 60% đơn giá nhà ở, cây trồng, vật kiến trúc theo Quyết định số 034/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau.

Đối với 13 trụ dừa, UBND xã Đông Hải xác định đây là thân dừa đã chết, được đóng xuống đáy kênh để chống va đập và neo ghe, tàu. Do không có đơn giá riêng, xã áp dụng mức hỗ trợ tương đương dừa loại D, tức cây dưới 1 năm tuổi.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Cà Mau kết luận cách tính này chưa phù hợp. Cọc dừa là cây đã chết, không phải cây ăn trái nên không thể áp dụng đơn giá cây dừa để xác định mức hỗ trợ, mà phải căn cứ công năng sử dụng thực tế của tài sản.

Do các phụ lục ban hành kèm Quyết định số 034/2025/QĐ-UBND không quy định đơn giá đối với cây lấy gỗ, cọc, trụ gỗ, việc xác định lại mức hỗ trợ 13 trụ dừa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Đông Hải.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác định nội dung khiếu nại về mức hỗ trợ 13 trụ dừa của bà Nhung là đúng; yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Hải sửa đổi một phần Quyết định số 1830/QĐ-UBND và Quyết định số 640/QĐ-UBND, lập phương án bổ sung mức hỗ trợ theo quy định pháp luật.

4 yêu cầu khiếu nại không được chấp nhận

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không chấp nhận 4 nội dung khiếu nại của bà Nhung, gồm: yêu cầu hỗ trợ nền bê tông nhà xưởng và công đào đắp, san lấp cát; công bồi đắp nền dưới mái che bên hông nhà xưởng; công bồi đắp nền nhà kho ngang 3,9 m, dài 2,1 m, cao 1 m; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Theo kết quả xác minh, nền bê tông nhà xưởng dày 20 cm đã được tính vào kết cấu nhà khi xem xét hỗ trợ nên không có cơ sở hỗ trợ riêng. Mức hỗ trợ bằng 60% đơn giá nhà ở, cây trồng, vật kiến trúc cũng không bao gồm công đào đắp.

Đối với yêu cầu hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, vị trí xây dựng xưởng tiện và nhà kho nằm ngoài ranh giới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc hành lang bảo lưu kênh thủy lợi. Tại thời điểm kiểm đếm, thu hồi đất, hộ bà Nhung không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh nên không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất.

Hai nội dung khác được đình chỉ giải quyết do bà Nhung đã rút khiếu nại, gồm yêu cầu hỗ trợ phần san lấp, nền bê tông dưới mái che cạnh nhà xưởng và 4 trụ bê tông của giàn cẩu nâng.



