Cả nước hướng về đồng bào vùng tâm lũ

Chiều 23.11, chuyến hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên đã đến với người dân vùng rốn lũ xã Hòa Xuân. Đoàn đã trao 200 suất quà gồm nước lọc, sữa, mì tôm, bánh mì ngọt, cá hộp và 100 triệu tiền mặt cho người dân. Số tiền và hàng hóa của đợt cứu trợ này đều do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh gửi tặng người dân vùng lũ ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Đặc biệt, đây là toàn bộ số tiền mừng cưới của con trai ông bà.

Hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên được vận chuyển bằng xuồng vào xóm cầu vượt Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: ĐỨC HUY

Những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về miền Trung. Từng đoàn thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt tại vùng tâm lũ, mang theo ca nô và hàng cứu trợ để tiếp cận các khu dân cư còn bị cô lập. Từ sáng đến tối, những chiếc ca nô chạy như con thoi trên mặt nước đục ngầu, chở lương thực, áo ấm và cả người dân đến nơi an toàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, 21.000 người thuộc các lực lượng quân đội công an, lực lượng địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Khi các tuyến cứu trợ mở rộng, lương thực, thuốc men được vận chuyển liên tục, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

TP.Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỉ đồng và nhiều vật tư y tế. Chiều 23.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 12 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cả nước. Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, chia sẻ: "Đồng bào khắp nơi luôn dõi theo từng giờ diễn biến mưa lũ, chung tay gửi những phần quà nghĩa tình về giúp bà con".

