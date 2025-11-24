Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cả nước hướng về đồng bào vùng tâm lũ

Đức Huy - Quế Hà - Hữu Tú
24/11/2025 06:07 GMT+7

Ngày 23.11, Đắk Lắk vẫn còn 4 xã, phường ngập sâu: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Dọc QL1 qua P.Đông Hòa và xã Hòa Xuân, dải phân cách bị nước cuốn phăng, nhiều ô tô, xe tải nằm dưới lớp bùn đặc quánh. Nước ngoài đường đã rút nhưng những xóm nhỏ bên trong vẫn bị cô lập, chỉ tiếp cận được bằng ghe.

Chiều 23.11, chuyến hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên đã đến với người dân vùng rốn lũ xã Hòa Xuân. Đoàn đã trao 200 suất quà gồm nước lọc, sữa, mì tôm, bánh mì ngọt, cá hộp và 100 triệu tiền mặt cho người dân. Số tiền và hàng hóa của đợt cứu trợ này đều do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh gửi tặng người dân vùng lũ ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Đặc biệt, đây là toàn bộ số tiền mừng cưới của con trai ông bà.

Cả nước cùng chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên được vận chuyển bằng xuồng vào xóm cầu vượt Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: ĐỨC HUY

Những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về miền Trung. Từng đoàn thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt tại vùng tâm lũ, mang theo ca nô và hàng cứu trợ để tiếp cận các khu dân cư còn bị cô lập. Từ sáng đến tối, những chiếc ca nô chạy như con thoi trên mặt nước đục ngầu, chở lương thực, áo ấm và cả người dân đến nơi an toàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, 21.000 người thuộc các lực lượng quân đội công an, lực lượng địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Khi các tuyến cứu trợ mở rộng, lương thực, thuốc men được vận chuyển liên tục, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

TP.Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỉ đồng và nhiều vật tư y tế. Chiều 23.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 12 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cả nước. Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, chia sẻ: "Đồng bào khắp nơi luôn dõi theo từng giờ diễn biến mưa lũ, chung tay gửi những phần quà nghĩa tình về giúp bà con".

Xúc động các chuyến xe từ thiện đổ về rốn lũ Hòa Xuân sau trận lũ kinh hoàng

11 chuyến bay vận chuyển hàng cứu trợ

Sáng 23.11, các tổ bay của Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục chiến dịch cứu trợ đường không cho đồng bào phía đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Bên cạnh 2 trực thăng của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370), trực thăng của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) cũng tham gia nhiệm vụ tiếp tế khẩn cấp cho các vùng còn bị chia cắt. PV Thanh Niên đi trên máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917.

Tính đến chiều 23.11, lực lượng không quân đã thực hiện 11 chuyến bay, vận chuyển 28 tấn nhu yếu phẩm đến các vùng bị cô lập của tỉnh Đắk Lắk.

Mai Thanh Hải

Tin liên quan

Xuyên đêm vào tâm lũ cứu đồng bào miền Trung

Xuyên đêm vào tâm lũ cứu đồng bào miền Trung

Giữa những ngày ngập lụt dồn dập ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và Khánh Hòa, hàng trăm nhóm thiện nguyện đã vào tâm lũ để cứu trợ và đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Vùng trũng Đà Nẵng ngập sâu, chiến sĩ biên phòng vào tâm lũ tiếp sức người dân

Nhiều địa phương vẫn mưa lớn sau bão số 3, 'tâm lũ' Nghệ An mưa 150 mm

Khám phá thêm chủ đề

Cứu trợ lũ lịch sử Ngập lụt Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận