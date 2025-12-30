Cả nước tưng bừng đón kỷ nguyên mới

Tưng bừng khai xuân, khơi dậy bản lĩnh

Những ngày này, đường phố TP.HCM rầm rập xe cộ từ sáng đến đêm. Từ trung tâm TP tới 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), hàng loạt tuyến đường đã được trang trí lộng lẫy, đủ sắc màu chào đón năm mới. Đây là năm đầu tiên TP.HCM đón năm mới trong hình hài một siêu đô thị với diện tích tăng hơn 3 lần. Do đó, quy mô các lễ hội, sự kiện dịp tết Dương lịch cũng được nhân lên gấp nhiều lần. Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, tăng thêm 2 điểm so với kế hoạch ban đầu. Đáng chú ý, Tòa tháp Saigon Marina IFC (P.Sài Gòn) sẽ là 1 trong 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, kỷ niệm cột mốc Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM chính thức được thành lập. 90 giàn pháo hoa tại IFC biểu tượng cho khát vọng bùng nổ, đột phá kinh tế của "đầu tàu" TP.HCM, kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Trước khi tới khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ trên bầu trời TP mang theo ước vọng một năm mới rực rỡ, sự kiện đếm ngược (countdown) chào năm mới 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ thổi bừng khí thế của hàng vạn người dân nơi đây. Đây là năm thứ 11 sự kiện được duy trì, trở thành một trong những nhạc hội đón năm mới có lịch sử lâu năm tại TP, "điểm hẹn" thu hút hàng chục ngàn người mỗi năm.

Khoảnh khắc giao thừa mang theo nhiều niềm tin và hy vọng của người dân vào một năm mới rực rỡ ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước sang năm 2026, sự kiện countdown được định hướng không còn đặt trọng tâm vào dàn nghệ sĩ như những năm trước mà thay vào đó lựa chọn văn hóa Việt làm chủ đề xuyên suốt, hướng tới tinh thần "khai xuân chủ động", săn lộc đầu năm và khơi dậy bản lĩnh bước vào kỷ nguyên mới. Theo thông tin từ ban tổ chức, một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là ý tưởng xác lập kỷ lục "tấm liễn khai xuân lớn nhất VN". Trước thời khắc giao thừa, ban tổ chức sẽ thả tấm liễn dài khoảng 50 m từ sân khấu xuống khu vực khán giả, gửi gắm lời chúc năm mới an lành, may mắn. Sự kiện được phối hợp cùng đơn vị xác lập kỷ lục để ghi nhận dấu mốc đặc biệt này.

Song song với các sự kiện trên bờ, không khí đón năm mới trên sông Sài Gòn cũng sôi động không kém. Đại diện du thuyền ẩm thực Rever cho biết đây là năm đầu tiên thực hiện nhưng chương trình đón giao thừa trên du thuyền gần như đã kín chỗ, dự kiến phục vụ khoảng 500 khách với trải nghiệm được thiết kế riêng. Khoảng 30% lượng khách là du khách quốc tế cho thấy sức hút của loại hình đón giao thừa trên sông trong bối cảnh du lịch TP.HCM đang phục hồi mạnh mẽ, quyết tâm thúc đẩy các sản phẩm sông nước thành điểm nhấn đặc trưng.

Tương tự, thủ đô Hà Nội đã rạo rực từ nhiều ngày qua. Từ tối 24.12, lễ ra mắt Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa, mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật của Hà Nội chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế. Đến ngày 26.12, Không gian triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản" với mục tiêu đưa di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ công nghệ số và nghệ thuật đương đại cũng chính thức mở cửa. Triển lãm ứng dụng các giải pháp trình chiếu số, ánh sáng, tương tác và công nghệ đa phương tiện nhằm kể lại những câu chuyện về lịch sử, ký ức, đời sống văn hóa của Hà Nội một cách trực quan, sinh động, giàu cảm xúc. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật tại khu vực trung tâm thủ đô dịp cuối năm, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là một TP giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, thân thiện và cởi mở với công chúng trong nước và quốc tế. Cũng như các địa phương khác, Hà Nội sẽ khép lại năm cũ, chào đón năm mới, kỷ nguyên mới bằng chương trình Hà Nội Countdown 2026 với những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao.

Chưa bao giờ cuộc đua “bom tấn” giữa các địa phương du lịch lại nóng như mùa tết Dương lịch năm nay ẢNH: N.A

Không chỉ 2 TP lớn nhất cả nước, nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức các sự kiện đếm ngược quy mô lớn gắn với dấu mốc chuyển mình của dân tộc. Đơn cử, là địa phương vừa đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, xác lập kỷ lục mới của ngành du lịch VN, đảo ngọc Phú Quốc (An Giang) đã bắt đầu đón một năm mới bùng nổ từ cách đây gần 1 tuần. Tại Nam đảo, không khí lễ hội đang sôi động hơn bao giờ hết với Tuần lễ âm nhạc bãi biển và pháo hoa, kéo dài từ 25.12.2025 - 4.1.2026. Trong suốt tuần lễ, Thị trấn Hoàng hôn liên tục tổ chức chuỗi giải trí nghệ thuật quốc tế với hơn 50 show diễn suốt ngày đêm, quy tụ gần 200 nghệ sĩ và nhà vô địch thế giới. Từ những chương trình hoạt náo đường phố đến trình diễn DJ và 2 show pháo hoa diễn ra mỗi đêm, Phú Quốc đang khẳng định mạnh mẽ vai trò một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất cả nước, là điểm đến tiên phong và động lực quan trọng cho thị trường khách quốc tế trong giai đoạn bứt tốc mới của ngành du lịch.

Không chỉ các thủ phủ du lịch truyền thống, rất nhiều địa phương được mở không gian sau sáp nhập, đang chuẩn bị bắt trớn ngay từ những ngày đầu năm mới để khai phá các tiềm năng mới.

Trên khắp cả nước, địa phương nào cũng ngồn ngộn kế hoạch "bom tấn" lễ hội, sự kiện lớn với những điểm nhấn đặc sắc hoặc quy mô lớn chưa từng có, kỳ vọng tạo khí thế rực rỡ cùng cả nước đón năm mới, bước vào kỷ nguyên mới.

Điển hình như Gia Lai trước đây vốn nổi tiếng với địa hình núi đồi cao nguyên hùng vĩ, nay lại dốc toàn lực cho một mùa du lịch biển sắp tới. Các khu, điểm du lịch ở khu vực phía đông của tỉnh đã khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai, chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp hạ tầng, xây dựng thêm các điểm check-in, đa dạng hóa dịch vụ trải nghiệm, sẵn sàng đón khách ngay từ đầu năm mới. Lãnh đạo tỉnh cho biết tết Dương lịch tới Tết Nguyên đán 2026 trùng với mùa cao điểm du lịch biển, tài nguyên mới của địa phương. Do đó, tỉnh rất chú trọng vào các sự kiện tổ chức đầu năm mới với ý nghĩa tạo điểm nhấn mở màn, lấy đà tăng trưởng mạnh mẽ du lịch cũng như kinh tế trong năm mới.

Một "ngôi sao đang lên" của du lịch phía bắc là Ninh Bình năm nay cũng tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao cùng đại nhạc hội "Ninh Bình - Khát vọng hùng cường" tại Quảng trường trục lễ hội Khu đô thị Sun Urban City (Hà Nam), quy mô lớn chưa từng có.

Hâm nóng du lịch ngay từ những ngày đầu năm

Trên khắp cả nước, địa phương nào cũng ngồn ngộn kế hoạch "bom tấn" lễ hội, sự kiện lớn với những điểm nhấn đặc sắc hoặc quy mô lớn chưa từng có, kỳ vọng tạo khí thế rực rỡ cùng cả nước đón năm mới, bước vào kỷ nguyên mới; sẽ được cụ thể hóa ngay qua lượng khách cùng doanh thu của ngành du lịch, dịch vụ. Sau giai đoạn thị trường nội địa ảm đạm hậu Covid-19, hai năm trở lại đây, du lịch luôn tạo ra cú hích đột phá cực mạnh mỗi mùa lễ, tết.

Đứng đầu cả nước về lượng khách quốc tế đến dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, năm nay Quảng Ninh tiếp tục quyết tâm vươn lên dẫn đầu ngay từ những ngày đầu năm mới với chuỗi sự kiện sôi động, điểm nhấn là chương trình countdown chào năm mới 2026 với chủ đề "Kỷ luật - Đồng tâm kiến tạo tương lai", tổ chức tối 31.12 tại Quảng trường 30.10 (Hạ Long). Đại nhạc hội kéo dài 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc điện tử, công nghệ trình chiếu hiện đại và pháo hoa tầm cao, được kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ với du khách trong và ngoài tỉnh. Với lợi thế giao thông thuận tiện, hạ tầng du lịch đồng bộ và sản phẩm đa dạng, Quảng Ninh trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhóm khách gia đình, bạn bè. Các tour ngắn ngày kết hợp tham quan danh thắng, trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực và nghỉ dưỡng được đặt nhiều. Dự kiến lượng khách đến Quảng Ninh trong dịp này tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ. Theo Sở VH-TT- DL tỉnh Quảng Ninh, nhiều khách sạn từ 4 sao trở lên đã ghi nhận tình trạng kín phòng dịp lễ, dự báo một mùa tết bội thu.

Tương tự, núi Bà Đen (Tây Ninh) những năm qua luôn là điểm đến thu hút bậc nhất Đông Nam bộ mùa lễ hội đầu năm. Chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Tây Ninh đã đón gần 300.000 lượt khách, mang về 225,7 tỉ đồng doanh thu, tăng gần 26,8% so cùng kỳ 2025. Năm nay, "nóc nhà Nam bộ" dự kiến tiếp tục lập kỷ lục mới về doanh thu và lượng khách trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch nhờ việc chính thức khai quang Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni từ ngày đầu tiên của năm mới 2026. Tôn tượng là sự hiện diện hiếm hoi tại VN của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - theo tiếng Phạn là Kanakamuni, có nghĩa là "Đấng đến từ Vàng" hoặc "Bậc mang đến sự hoàng kim".

Tiến ra biển, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đang tập trung làm mới sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm để chuẩn bị cho cao điểm Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài các điểm đến quen thuộc tại Nha Trang, Cam Ranh, nhiều sản phẩm, tuyến điểm mới tại khu vực phía nam tỉnh đang được đưa vào khai thác, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong dịp nghỉ lễ. Việc mở rộng không gian du lịch được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết: Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, trước đây chủ yếu các điểm đến tại Khánh Hòa, nay có thêm các điểm đến tại phía nam rất đặc sắc, thu hút rất đông du khách. Mọi năm, tết Dương lịch được coi là bước chạy đà cho mùa cao điểm tết Nguyên đán, song với kỳ nghỉ kéo dài tới 4 ngày, Khánh Hòa hy vọng tạo được sức bật lớn về cả doanh thu và lượng khách trong dịp nghỉ lễ đầu tiên của năm mới, góp phần vào mục tiêu đưa du lịch thành cực tăng trưởng mới của tỉnh.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp (DN) du lịch, thị trường du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 ghi nhận sức mua tăng mạnh, khi nhiều du khách chủ động đặt tour sớm và ưu tiên các hành trình ngắn ngày, dễ di chuyển. Không khí nhộn nhịp, sôi động của thị trường tết Dương lịch đang tạo đà tích cực cho mùa du lịch Tết Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết gia đình tiếp tục là động lực chính của du khách.

Truyền hứng khởi hoàn thành mọi mục tiêu lớn

PGS-TS Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng khoa Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), phân tích: Những sản phẩm du lịch được đầu tư bài bản, chất lượng không chỉ mang ý nghĩa phục vụ du khách trong một vài thời gian cao điểm như dịp tết mà còn có vai trò tạo ra cảm xúc tích cực, khơi dậy sự hứng khởi chung của xã hội. Khi người dân được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và "thấm" văn hóa trong chính các hoạt động lễ hội, năng lượng tích cực ấy sẽ lan tỏa tự nhiên đến du khách trong và ngoài nước. Dịp tết không chỉ là mùa cao điểm của khách quốc tế mà còn là thời điểm bùng nổ nhu cầu du lịch nội địa. Doanh thu du lịch trong giai đoạn này tại nhiều địa phương chiếm tỷ trọng lớn trong cả năm. Những điểm đến trọng điểm như Phú Quốc, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang… thường ghi nhận công suất phòng ở mức rất cao, thậm chí gần như kín chỗ.

Chính vì vậy, tết là "thời điểm vàng" để ngành du lịch vừa gia tăng doanh thu, vừa quảng bá hình ảnh điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Nếu làm tốt, không chỉ DN được hưởng lợi mà hình ảnh du lịch VN cũng được nâng tầm trong mắt du khách, tạo đà tích cực cho cả năm. Trong bối cảnh du lịch VN cán mốc hơn 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, những hoạt động chào năm mới không chỉ mang ý nghĩa lễ hội mà còn thể hiện quyết tâm tạo đà tăng trưởng, lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc ngay từ ngày đầu năm.

Những mùa du lịch đầu năm bội thu sẽ truyền hứng khởi mạnh mẽ cho toàn ngành du lịch quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp cho tăng trưởng kinh tế 2 con số.

"Để tận dụng tốt các dịp lễ lớn đầu năm, các hoạt động và sản phẩm du lịch cần được tổ chức một cách chu đáo, đồng bộ, từ nội dung, trải nghiệm cho đến cách thể hiện giá trị văn hóa trong từng chi tiết. Bên cạnh đó, yếu tố truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu sản phẩm tốt, hoạt động hay nhưng không được truyền thông hiệu quả thì sẽ rất lãng phí. Thực tế cho thấy những năm gần đây chúng ta đã làm khá tốt công tác truyền thông cho các sự kiện du lịch văn hóa. Nếu tiếp tục đầu tư đúng hướng, hiệu quả lan tỏa sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa", PGS-TS Nguyễn Quyết Thắng góp ý.