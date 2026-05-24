Cà phê với người lớn tuổi: Uống sao để thu nhiều lợi ích?

Dấu hiệu cơ thể nhạy cảm hơn với caffeine khi có tuổi

Nếu trước đây uống cà phê không vấn đề gì nhưng nay lại thấy hồi hộp hoặc khó chịu, đó không phải do “tâm lý”. Khi lớn tuổi, các enzyme gan hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến caffeine tồn tại lâu hơn trong cơ thể. Điều này có thể gây ra cảm giác lo lắng, hồi hộp bất thường, bồn chồn, tim đập nhanh.

Bên cạnh đó, biểu hiện khó ngủ hoặc ngủ không sâu cũng là dấu hiệu phổ biến nhất của việc tăng nhạy cảm với caffeine (ngay cả khi dùng caffeine trước giờ ngủ khoảng 6 tiếng), dễ dẫn đến mệt mỏi ban ngày và giảm chất lượng cuộc sống.

Người lớn tuổi chuyển hóa caffeine chậm hơn khoảng 33% so với người trẻ

Caffeine hỗ trợ sức khỏe người lớn tuổi ra sao?

Khi sử dụng ở mức vừa phải, caffeine có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe như sau.

Hỗ trợ nhận thức: Những người uống cà phê hằng ngày được ghi nhận có tỷ lệ mắc Alzheimer và suy giảm nhận thức thấp hơn. Một số nghiên cứu cho thấy caffeine có thể giúp bảo vệ hàng rào máu não và giảm tích tụ beta-amyloid - yếu tố liên quan đến Alzheimer.

Cải thiện tâm trạng: Các hợp chất tự nhiên trong cà phê có thể giúp tinh thần thoải mái hơn, đồng thời liên quan đến nguy cơ trầm cảm thấp hơn.

Lợi ích thể chất: Uống caffeine hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường và một số loại ung thư. Gan cũng được cho là hưởng lợi từ cả cà phê thường lẫn cà phê decaf (chứa rất ít caffeine).

Cách điều chỉnh thói quen dùng caffeine

Chuyển sang cà phê ít caffeine hoặc decaf: Đây là cách đơn giản nhất để giảm tác động của caffeine.

Half-caf: Trộn 50% cà phê thường và 50% decaf, mỗi ly 240 ml chứa khoảng 40 - 50 mg caffeine (bằng khoảng một nửa cà phê thông thường).

Decaf: Chỉ chứa khoảng 3 - 12 mg caffeine mỗi ly nhưng vẫn giữ được phần lớn polyphenol có lợi trong cà phê.

Thử các thức uống “không caffeine”: Trà hoa cúc, trà bạc hà, trà gừng, những loại này vừa tạo cảm giác thư giãn, vừa hỗ trợ tiêu hóa mà không gây tác động mạnh như caffeine.

Ngoài ra, để hạn chế tác động tiêu cực của caffeine, người lớn tuổi có thể uống thêm nước để hạn chế cơ thể mất nước.

Caffeine có thể tương tác với nhiều loại thuốc và đôi khi làm giảm hiệu quả thuốc. Do đó, nên trao đổi kỹ với bác sĩ trước khi dùng nếu bạn đang có bệnh nền hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt; bác sĩ sẽ giúp đánh giá mức độ phù hợp dựa trên các bệnh tim mạch, độ mất ngủ, lo âu, thuốc đang sử dụng và mức độ nhạy cảm của từng người, theo Front Porch (Mỹ).