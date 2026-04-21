Cà phê yến sào Đắk Lắk có gì lạ mà khiến nhiều người tò mò?

Cà phê yến sào Đắk Lắk đang gây chú ý khi kết hợp 2 nguyên liệu tưởng chừng đối lập: cà phê - nông sản quen thuộc của Tây nguyên và yến sào - thực phẩm cao cấp từ biển. Sự xuất hiện của sản phẩm này mang đến trải nghiệm mới, đồng thời mở ra hướng đi khác cho ngành chế biến nông sản.

Cà phê yến sào Đắk Lắk thu hút nhiều người thưởng thức bởi sự mới lạ ẢNH: H.T

Ý tưởng tạo ra cà phê yến sào không đơn giản như cách gọi tên. Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Phạm Duy Khiêm (ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) cho biết, thách thức lớn nhất nằm ở yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là khả năng hòa tan của yến sào khi kết hợp với cà phê hòa tan.

"Yến sào khi gặp nước nóng thường vón cục hoặc khó hòa quyện với bột cà phê", ông Khiêm nói và cho biết ông đã mất hơn 6 tháng thử nghiệm với hàng trăm mẻ pha chế để tìm ra công thức phù hợp.

Mục tiêu của ông là tạo ra ly cà phê yến sào vẫn giữ được hương thơm đặc trưng của cà phê Đắk Lắk, đồng thời người uống có thể cảm nhận vị béo thanh và dấu ấn của yến sào trong từng ngụm.

"Cà phê là đặc sản của rừng núi, yến sào là tinh túy của biển cả. Việc kết hợp hai nguyên liệu này trong một sản phẩm quà tặng giúp giới thiệu diện mạo mới, đa dạng hơn cho đặc sản Đắk Lắk", ông Khiêm chia sẻ.

Du khách trải nghiệm cà phê yến sào Đắk Lắk ẢNH: PHẠM DUY KHIÊM

Sau nhiều lần điều chỉnh, công thức cuối cùng của cà phê yến sào Đắk Lắk tạo ra thức uống có vị đắng nhẹ, không quá ngọt, hương cà phê rõ nét và hậu vị béo đặc trưng của yến sào. Đây được xem là điểm khác biệt giúp sản phẩm tạo dấu ấn trên thị trường cà phê hòa tan.

Theo ông Khiêm, trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, việc bổ sung yếu tố dinh dưỡng vào thức uống quen thuộc như cà phê là hướng đi phù hợp. Ông kỳ vọng cà phê yến sào có thể trở thành thức uống phổ biến, góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Đắk Lắk.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm cá nhân, sản phẩm này còn góp phần làm phong phú danh mục quà tặng đặc sản. Cà phê yến sào mang đến lựa chọn mới cho du khách, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như cà phê bột hay trà túi lọc.

Quy trình chế biến cà phê yến sào luôn được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng ẢNH: H.T

Ông Khiêm cho biết thêm, yến sào Phú Yên vốn là sản phẩm chất lượng cao, được thị trường công nhận. Sau khi Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập, sự kết hợp này đã tạo nên cà phê yến sào Đắk Lắk, góp phần xây dựng và bảo hộ thương hiệu cho cả hai dòng sản phẩm đặc trưng.