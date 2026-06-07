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Cá rô phi, 'ngôi sao mới' của ngành thuỷ sản lo bị Brazil 'tuýt còi'

Chí Nhân
Chí Nhân
07/06/2026 14:47 GMT+7

Cá rô phi được xem là 'ngôi sao mới' của ngành thủy sản Việt Nam. Trong hơn 2 năm qua, mặt hàng này tăng trưởng mạnh ở thị trường Brazil, có thời điểm đạt tốc độ đến 7.552%. Tuy nhiên, mới đây, Brazil lại đưa cá rô phi vào Dự luật cấm nhập khẩu.

Năm 2025, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Cá rô phi trở thành một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Cá rô phi, 'ngôi sao mới' của ngành thuỷ sản lo bị Brazil 'tuýt còi'- Ảnh 1.

Brazil đang là thị trường xuất khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam trong năm 2026

ẢNH: VASEP

Xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 53 triệu USD, tăng 173% so với năm 2024. Thị trường Brazil đứng thứ 2 với kim ngạch 11 triệu USD, tăng 7.552% so với cùng kỳ 2024. Khu vực Trung Đông đứng thứ 3, với kim ngạch đạt gần 9 triệu USD, tăng 339% so với năm 2024.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2026, Brazil đã vươn lên vị trí dẫn đầu với kim ngạch đạt 26 triệu USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi cả nước.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được lâu thì ngành hàng này đang đối mặt nguy cơ lớn khi Hạ viện Brazil xem xét cấm nhập khẩu cá rô phi nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Ủy ban Nông nghiệp, Chăn nuôi, Cung ứng và Phát triển Nông thôn (CAPADR) thuộc Hạ viện Brazil đã thông qua Dự luật số 6331/25, quy định cấm nhập khẩu cá rô phi, áp dụng đối với cá sống, cá giống và các sản phẩm cá rô phi ướp lạnh, đông lạnh, phi lê hoặc đã qua chế biến dùng cho tiêu dùng của người và vật nuôi.

Đề xuất này nhằm giảm thiểu các rủi ro về dịch bệnh và mầm bệnh có thể xâm nhập vào Brazil thông qua hoạt động nhập khẩu. Đồng thời, biện pháp này cũng hướng tới bảo vệ tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường của chuỗi sản xuất cá rô phi trong nước.

Dù chưa chính thức trở thành luật, nhưng Dự luật đã qua ủy ban chuyên trách cho thấy áp lực bảo hộ ngành sản xuất nội địa tại Brazil đang gia tăng. VASEP khuyến cáo doanh nghiệp nên chủ động cập nhật tiến trình lập pháp, đánh giá lại kế hoạch xuất khẩu và có phương án dự phòng cho các đơn hàng đang triển khai hoặc dự kiến ký kết trong thời gian tới.

Đầu năm 2024 cũng đã tạm ngưng nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam với lý do rà soát rủi ro dịch bệnh.

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