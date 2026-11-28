"Anh tài" Jun Phạm khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận cả hai vị trí mở màn và kết màn cho một bộ sưu tập thời trang tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam (VIFW) tối 27.11.

Jun Phạm lần đầu trình diễn thời trang trên sàn diễn chuyên nghiệp VIFW. Anh diện áo bomber phom rộng nằm trong BST Wear to connect của Yody với những đường chần bông khỏe khoắn, thể hiện tinh thần phóng khoáng của thời trang đường phố ẢNH: BTC

"Bạn diễn" của nam ca sĩ là một chú mèo lông vàng. Màn tương tác của Jun Phạm và bạn diễn mang đến những khoảnh khắc vui vẻ đời thường cho khán giả ẢNH: BTC

Sau đó, Jun Phạm khép lại màn trình diễn bằng những giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Rồi sẽ qua cùng dàn người mẫu ẢNH: BTC

Lần đầu "chào sân" tại VIFW, thương hiệu Yody mang đến hai bộ sưu tập Wear to connect và Đồng giao quang gánh kết hợp cùng NTK Phan Đăng Hoàng ẢNH: BTC

Đồng giao quang gánh lấy cảm hứng từ một hình ảnh bình dị đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Từ thế cân bằng của chiếc đòn gánh trên vai đến nhịp đung đưa của đôi quang theo từng bước chân, Phan Đăng Hoàng khéo léo chuyển hóa những chuyển động đời thường thành ngôn ngữ tạo hình độc đáo thông qua kỹ thuật tái cấu trúc phom dáng.

Những lớp bèo xếp bất đối xứng trên vai áo sơ mi tạo nên cấu trúc giàu tính điêu khắc. Trang phục được kết hợp cùng chân váy đen dáng dài thanh thoát ẢNH: BTC

BST Wear to connect khai thác vẻ đẹp của sự đồng điệu giữa những cá tính khác biệt, xoay quanh 3 chiều kết nối: bản thân, thiên nhiên và cộng đồng. Trên nền bảng màu trầm ấm đặc trưng của mùa thu đông, những thiết kế áo phao, áo len, áo giữ nhiệt quen thuộc được làm mới bằng phom dáng hiện đại và nghệ thuật phối lớp linh hoạt, tạo nên diện mạo trẻ trung, thời thượng mà vẫn đề cao tính ứng dụng.

Nhiều mẫu trang phục thu đông đa dạng được giới thiệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và trang phục cho gia đình ẢNH: BTC

Các thiết kế của thương hiệu Việt theo đuổi tinh thần ứng dụng, đề cao sự thoải mái trong phom dáng và chất liệu ẢNH: BTC

Thời trang gia đình mùa thu đông được kết hợp đồng điệu và linh hoạt, mang đến diện mạo trẻ trung và tươi sáng ẢNH: BTC

Hành trình 9 năm sáng tạo, theo đuổi tinh thần Avant-garde Streetwear phóng khoáng được Goldie ghi dấu ấn qua BST Decision to leave ẢNH: BTC

Hai đại diện khác của thời trang Việt xuất hiện trong đêm diễn này là CEM by Lê Minh Ngọc và Goldie. Nhà thiết kế đến từ Israel cũng lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam qua BST Away from the Nest.

Đêm diễn cuối của VIFW mùa thứ 22 sẽ khép lại vào tối 28.11 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với màn trình diễn BST mới đến từ các nhà thiết kế Mai Lâm, Hà Linh Thư và các thương hiệu Chula, DMC by Đỗ Mạnh Cường.