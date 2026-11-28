"Anh tài" Jun Phạm khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận cả hai vị trí mở màn và kết màn cho một bộ sưu tập thời trang tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam (VIFW) tối 27.11.
Đồng giao quang gánh lấy cảm hứng từ một hình ảnh bình dị đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Từ thế cân bằng của chiếc đòn gánh trên vai đến nhịp đung đưa của đôi quang theo từng bước chân, Phan Đăng Hoàng khéo léo chuyển hóa những chuyển động đời thường thành ngôn ngữ tạo hình độc đáo thông qua kỹ thuật tái cấu trúc phom dáng.
BST Wear to connect khai thác vẻ đẹp của sự đồng điệu giữa những cá tính khác biệt, xoay quanh 3 chiều kết nối: bản thân, thiên nhiên và cộng đồng. Trên nền bảng màu trầm ấm đặc trưng của mùa thu đông, những thiết kế áo phao, áo len, áo giữ nhiệt quen thuộc được làm mới bằng phom dáng hiện đại và nghệ thuật phối lớp linh hoạt, tạo nên diện mạo trẻ trung, thời thượng mà vẫn đề cao tính ứng dụng.
Hai đại diện khác của thời trang Việt xuất hiện trong đêm diễn này là CEM by Lê Minh Ngọc và Goldie. Nhà thiết kế đến từ Israel cũng lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam qua BST Away from the Nest.
Đêm diễn cuối của VIFW mùa thứ 22 sẽ khép lại vào tối 28.11 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với màn trình diễn BST mới đến từ các nhà thiết kế Mai Lâm, Hà Linh Thư và các thương hiệu Chula, DMC by Đỗ Mạnh Cường.
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