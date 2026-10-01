Ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý

Trước khi công bố thời gian và địa điểm tổ chức, Mỹ Tâm từng khiến người hâm mộ xôn xao khi bất ngờ nhắc đến từ khóa “day 2” trên trang cá nhân. Chỉ một động thái của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo nên hàng loạt cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là tín hiệu cho thấy See The Light sẽ trở lại, trong khi một bộ phận người hâm mộ liên tục “réo tên” giọng ca 8X để hỏi thêm về lịch trình hoạt động nghệ thuật sắp tới.

Có gì trong đêm nhạc tiếp theo của Mỹ Tâm?

Với đêm diễn thứ 2 của live concert See The Light, Mỹ Tâm và ê kíp lựa chọn TP.HCM làm điểm đến tiếp theo. Theo ban tổ chức, chương trình không đơn thuần là việc mang nguyên vẹn đêm diễn trước đến một địa điểm mới mà sẽ có những điều chỉnh phù hợp với không gian tổ chức, đồng thời bổ sung các yếu tố mới trong âm nhạc và trình diễn.

See The Light đánh dấu sự trở lại âm nhạc của Mỹ Tâm sau thời gian tập trung cho phim ảnh Ảnh: NVCC

Nếu đêm diễn tại Hà Nội gây chú ý với quy mô sân khấu lớn, hệ thống trình diễn được đầu tư và không khí sôi động của hàng chục nghìn khán giả, thì phiên bản tại TP.HCM được ê kíp tiếp tục phát triển theo hướng có những điểm mới trong âm nhạc và dàn dựng.

Bên cạnh những ca khúc gắn liền với Mỹ Tâm qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, chương trình dự kiến bổ sung một số tiết mục mới. Các yếu tố từ âm nhạc, sân khấu, ánh sáng đến nội dung trình diễn đang được ê kíp điều chỉnh dựa trên đặc điểm của địa điểm tổ chức.

Vì vậy, với những khán giả từng xem See The Light tại Hà Nội, đêm diễn ở TP.HCM vẫn được kỳ vọng mang đến một trải nghiệm khác, dù tiếp nối tinh thần và câu chuyện chung của concert.

Mỹ Tâm và ê kíp hiện chuẩn bị cho chương trình. Những thông tin cụ thể về sân khấu, âm nhạc và các nội dung đặc biệt sẽ được công bố trong thời gian tới.