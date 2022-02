Ca sĩ Quang Linh: Hơn 20 năm ở TP.HCM vẫn đón Tết rất Huế

Quang Linh cho biết những ngày giáp Tết, anh về Huế thăm mẹ, rồi ra Quảng Trị lo lễ Chạp (tảo mộ) vì mộ ba anh ở đây. Sau đó anh quay về TP.HCM để chuẩn bị Tết cho ngôi nhà đã gắn bó với anh hơn 20 năm qua.

Tết không cầu kỳ nhưng giữ đúng cung cách người Huế

“Mình lạ lắm, có những năm nhận lịch bay show hải ngoại để cảm nhận thử xem Tết xa nhà thế nào. Nhưng rồi diễn xong, xuống sân khấu là lòng quay quắt nhớ nhà, nhớ không khí Tết nơi mình gắn bó. Thế là sau đó, làm gì thì làm, nhận show thế nào cũng tính đường về để đêm giao thừa phải có mặt ở nhà trước 11 giờ, chuẩn bị chỉnh tề cho lễ cúng trong thời khắc thiêng liêng của năm này”, giọng ca Chim sáo ngày xưa chia sẻ.

Tết này, Quang Linh cũng từng “nghĩ trong bụng là không trang hoàng sắm sửa gì hết, đón Tết bình thường thôi vì dịch dã qua đi, mọi sự bình an là đã tốt rồi. Vậy mà ngày cận Tết, mình như bị… Tết nhập vào người vậy đó (cười), nhìn xung quanh, trên dưới nhà cứ thiếu thiếu thế nào ấy, lòng mình cũng có vẻ trống trải (cười) nên tôi đi một vòng ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Và… đúng là mình tự làm khổ mình (cười). Vì từ 25 tết, tôi đã cho con cháu và người giúp việc nghỉ dần, nên mang bao nhiêu hoa lá về nhà thì phải tự tay bê, chuyển, sắp xếp, bài trí… Nhưng thấy rất vui, thấy hoan hỉ trong lòng”.

Quảng cáo

Quang Linh tâm sự, ngày thường các cháu ở cùng, quây quần đông vui, nhưng cứ Tết đến thì “chỉ một thân một mình, vậy là phải tự nấu nướng, quét dọn, giặt giũ, cắm hoa và cúng kiếng đầy đủ nghi thức, như phong tục ở Huế từ xưa đến nay”. Vừa chia sẻ, anh vừa mở camera quay lướt qua ban công đầy cây cảnh, hoa lá và nói “bây giờ phải vừa nấu chè nấu xôi, vừa cắm bông đây…”.





Anh cho biết nhà anh Tết luôn cúng chay, nên nấu các món cũng đơn giản; chè thì thường là chè sen, chè đậu đỏ hoặc chè đậu xanh đánh. Mứt thì về Huế trước tết anh hay được mẹ cho mứt gừng (trong nhà làm) mang vào, vì gừng ngoài Huế - như mẹ anh nói và theo anh cảm nhận: thơm, đậm đà hơn. Với anh, tết nhứt dù không cầu kỳ nhưng các lễ cúng từ giao thừ đến các mùng… đều được anh giữ đúng phong vị, cung cách của người Huế.

Đi đâu cũng nhớ, thương không gian sống của mình

Hỏi anh năm 2022 sau giai đoạn “nghỉ ngơi” nhiều vì dịch Covid-19, nhiều ca sĩ có những kế hoạch để tái ngộ khán giả, còn anh thế nào, Quang Linh trả lời nhanh như chớp: “Thôi thôi thôi mình nói chuyện tết nhứt cho vui, tôi không có chương trình hay dự án nào đâu, mà nếu có thì cũng không phải mang tính định hướng hay truyền cảm hứng gì cho giới trẻ đâu (cười)”. Nhưng khi nhắc đến việc rèn luyện sức khỏe, giữ giọng, giữ “phom” chuẩn như 10, 20 năm trước thì anh hào hứng ngay.

Không ít đồng nghiệp anh nhìn nhận, Quang Linh trẻ hơn nhiều so với tuổi gần U.60 của anh. Còn anh cười bảo: “Chắc do tâm hồn mình trẻ trung, hoặc do tôi hay chơi với các bạn trẻ nên cũng được “lây lan” sức trẻ và sắc trẻ từ các bạn (cười)”. Nói vậy nhưng những ai thân tình với Quang Linh lâu nay, sẽ biết biết anh duy trì tập gym và chạy bộ 20 năm rồi; còn tennis thì anh vừa tập gần đây vì “là môn thể thao đối kháng nên giúp mình năng động hơn”.

Dịch qua đi, nhiều người bị tăng cân, giới nghệ sĩ không ít người cũng “phát tướng” thấy rõ, nhưng Quang Linh hài hước bảo anh vẫn “chuẩn dáng”. “Thực sự mùa dịch vừa rồi dạy cho mình biết sự độc lập trong các kỹ năng. Tất nhiên thế hệ như chúng tôi thì kỹ năng sống độc lập cao lắm. Nhưng dịch đến, các kỹ năng đó được khơi dậy mạnh mẽ hơn, củng cố cho mình niềm tin là phải luôn luôn có các kỹ năng này thì trong hoàn cảnh nào cũng không sợ, cũng sẽ vượt qua”, anh nói rồi bỗng phá lên cười: “Vừa sau dịch cũng có chuyện khá bi hài. Trong khi tính mình vốn chỉ thích tếu táo cho vui, mình cũng hay chụp ảnh nấu ăn trong nhà đăng Facebook, chia sẻ hài hước với bạn bè, khán giả… nhưng tự nhiên bị lấy ảnh rồi thêm thắt thông tin thành bài viết về một Quang Linh khác hẳn, làm bao nhiêu người đọc xong xót xa cho tôi…”.

Tết này, các chương trình bắt đầu diễn trở lại khi dịch được kiểm soát. Anh cho biết mình cũng nhận lịch biểu diễn vài nơi gọi là “lấy lộc đầu năm”. Thời gian còn lại, những ngày Tết Quang Linh thường đến nhà bạn bè - ngoài nghề để “ăn chơi giải trí, như mọi người thường làm vào dịp Tết”, anh cười nói. Bạn bè đồng nghiệp trong giới, có năm anh ghé đến nhà Hồng Nhung, có năm qua nhà Đàm Vĩnh Hưng, có khi gọi điện cho Uyên Linh, Quốc Thiên đi cà phê tán gẫu… Nhưng, như anh nói, đó là “hoạt động không thường xuyên vì mỗi nghệ sĩ có cuộc sống riêng, quan hệ riêng, nhiều khi mình đến cũng ngại…; trừ khi rất thân và nhận được lời mời”.

Quang Linh cho biết, từ năm 2018, anh có ý định mỗi dịp Tết sẽ du lịch các nước, nhưng cuối cùng ý định vẫn là ý định, vì “mình cứ sống theo nếp rồi thành quen. Cứ nghĩ Tết mà xa nhà thì lòng không yên, dù ở TP.HCM tôi vẫn xa người thân nhưng cảm giác hoàn toàn khác khi mình ra khỏi Việt Nam. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ mình không thể vắng nhà ngày Tết, bởi đi đâu tôi cũng thương, nhớ về không gian sống của mình”.