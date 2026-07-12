Cá và thịt: Muốn khỏe mạnh, nên ưu tiên món nào hơn?

Trước hết, cả cá và thịt đỏ đều giàu protein. Các loại thịt đỏ như thịt bò, lợn hay cừu có ưu điểm là giàu sắt heme, dạng sắt mà cơ thể hấp thu dễ hơn so với sắt có trong thực vật, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Cá và thịt đều rất cần thiết trong bữa ăn hằng ngày ẢNH: N.Quý tạo từ Gemini

Ngoài ra, thịt đỏ còn cung cấp nhiều vitamin B12, kẽm, vitamin B6 và niacin. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho chức năng tạo hồng cầu và hoạt động thần kinh.

Cá chứa ít mỡ có hại hơn

Trong khi đó, so với thịt, cá thường chứa ít mỡ có hại hơn. Đặc biệt, các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi hay cá trích còn là nguồn cung cấp dồi dào a xít béo omega-3. Đây là những chất béo có lợi cho tim mạch và não bộ mà thịt đỏ hầu như không có.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, omega-3 có thể giúp giảm triglyceride trong máu, duy trì chức năng bình thường của mạch máu và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngược lại, nhiều loại thịt đỏ nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng nồng độ cholesterol "xấu" LDL, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Archives of Internal Medicine cho thấy ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn, có thể làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch. Đáng chú ý, thay thế một phần thịt đỏ mỗi ngày bằng cá lại có thể giúp giảm khoảng 7% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Thịt đỏ cần cho những người có nhu cầu sắt cao

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thịt đỏ không tốt. Đây vẫn là món giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, sắt, vitamin B12 và kẽm rất tốt. Đặc biệt, thịt đỏ rất cần thiết cho những người có nhu cầu sắt cao như phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, người bị thiếu máu do thiếu sắt.

Điều mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không phải là loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ, mà là hạn chế ăn quá nhiều, nhất là các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích, thịt xông khói hay jambon.

Một chế độ dinh dưỡng tốt là chế độ cân bằng, kết hợp cả cá và thịt đỏ. Điều quan trọng là tỷ lệ giữa các nguồn protein. Thay vì ăn thịt đỏ trong hầu hết các bữa ăn, mọi người nên đa dạng hóa bằng cách ăn thêm cá, các loại đậu và hạt, theo Eating Well.